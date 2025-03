Festa e emoção marcam a abertura dos Jogos Escolares

Cláudio Souza





A chama já está acesa. Com muita festa, emoção, alto astral e animação, a Prefeitura de São José dos Campos realizou, nesta terça-feira (18), a abertura dos 36º Jogos Escolares, com a presença de cerca de 4 mil pessoas, entre estudantes, autoridades e convidados.

No palco do esporte joseense, que é a Farma Conde Arena, alunos e professores viveram uma manhã especial com música, apresentações artísticas e desfile dos estudantes que vão disputar a competição até novembro deste ano.

Também teve participações vip dos atletas de alto rendimento e integrantes do programa Atleta Cidadão, que representam o munícipio em competições em todo o Brasil.

Nas arquibancadas, um público especial marcou presença: cerca de 3.500 alunos de 68 escolas municipais de ensino fundamental, que já protagonizaram a disputa pelo grupo mais animado.

A jogadora de basquete Giovana acendeu a pira dos jogos| Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Pira e juramento

Coube à atleta Giovana Cristine de Melo Sousa, jogadora da equipe de basquete feminino de São José com várias conquistas no currículo, a honra de acender a pira dos Jogos Escolares.

E à aluna Maria Eduarda Nogueira Melo, da Escola Municipal Possidônio José de Freitas (Galo Branco), coube fazer o juramento, representando todos os colegas que participarão da competição.

Elisa estreará nos jogos e não vê a hora de fazer novos amigos | Foto: PMSJC

Animação

Aluna do 6º ano da Escola Municipal Waldemar Ramos (Vista Verde), Elisa Lino, de 12 anos, não vê a hora de começarem os jogos, que ela disputará pela primeira vez. “Vou ser capitã da equipe de futsal. Estou muito animada e empolgada. Será muito bom disputar os jogos e representar minha escola, além da possibilidade de fazer novos amigos.”

Antony Kauan Vieira, que tem 13 anos e cursa o 8º ano da Escola Municipal Luzia Levina Aparecida Borges (Jardim Cruzeiro do Sul), também está empolgado. Afinal, a escola dele é a atual bicampeã e tentará manter a hegemonia em 2025, conquistando o tricampeonato.

“Vou jogar futsal e handebol. Temos uma grande responsabilidade, que é manter a hegemonia. Os jogos são muito legais. O que mais gosto é a interação com os alunos das outras escolas.”

Já Kauany Karoliny, que tem 14 anos e está no 9º ano da Escola Municipal Norma de Conti Simão (Bosque dos Ipês), não participará dos jogos, mas viveu uma grande emoção. “Tinha muita vontade de conhecer a Farma Conde Arena. Realizei meu sonho. Aqui é muito legal.”

Kauan defenderá a hegemonia da escola na luta pelo tricampeonato | Foto: PMSJC

Competição

Promovidos pela Prefeitura, os Jogos Escolares são tradição na rede municipal de ensino e serão realizados até novembro, com a disputa de nove modalidades esportivas envolvendo cerca de 10 mil alunos de 68 escolas do ensino fundamental.

O objetivo é promover a interação entre alunos e o desenvolvimento de valores que contribuam na formação de cidadãos íntegros, possibilitar a continuidade do trabalho pedagógico dos professores de educação física e proporcionar aos estudantes modalidades esportivas em ambiente seguro, com orientação e ampliando o fair play (jogo limpo).

Kauany ficou encantada de conhecer a Farma Conde Arena | Foto: PMSJC

Escola Ativa

Na educação integral, o programa Escola Ativa oferece 14 modalidades esportivas e mais de 6 mil vagas, com opções diversas no contraturno escolar. Badminton, basquete, vôlei, futsal, handebol, taekwondo, judô e xadrez são algumas delas.

O Escola Ativa é desenvolvido na rede de ensino municipal há 7 anos. Desde 2022, também é considerado parte da educação integral, ampliada nas escolas de ensino fundamental, por meio da parceria com o IEVP (Instituto Esportivo do Vale do Paraíba).

A educação integral oferece atividades diversas visando a formação mais completa dos alunos do ensino fundamental, considerando as dimensões física, intelectual, afetiva, social e cultural.



