Guardas prendem homem suspeito de importunação sexual em Campinho, na Zona Norte – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Guardas municipais da 6ª Inspetoria (Madureira) prenderam em flagrante, no domingo (16/03), um homem de 44 anos por importunação sexual contra duas mulheres na Rua Domingos Lopes, no entorno da estação do BRT de Campinho, na Zona Norte do Rio.

A equipe estava em deslocamento na via quando foi acionada pelas vítimas. Duas mulheres que estavam chorando disseram que, ao passar pelo local, viram o homem se masturbando e ele começou a chamar por elas, fazendo também ameaças. Os guardas flagraram o homem ainda se masturbando. Quando percebeu a aproximação dos agentes, ele agiu com violência e tentou pegar a pistola de eletrochoque de um dos agentes.

O homem foi detido e conduzido para a 29ª DP (Madureira), onde a ocorrência foi registrada. Durante a condução para delegacia, ele ainda proferiu ameaças contra os guardas e também contra as vítimas. A ação contou com apoio de equipe do programa BRT Seguro.

A ocorrência foi registrada por importunação sexual, injúria e ameaça contra as vítimas e também por resistência e desacato contra os agentes.