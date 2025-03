LA Clippers x Cleveland Cavaliers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (18/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

Por MRNews



A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre LA Clippers x Cleveland Cavaliers hoje, HOJE (18) as 23h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Palpite LA Clippers x Cleveland Cavaliers – NBA

Na noite desta terça-feira, 18 de março, Los Angeles Clippers e Cleveland Cavaliers se enfrentam em mais um duelo da temporada regular da NBA 2024/2025. A bola sobe a partir das 23h30 (horário de Brasília), no Intuit Dome, em Inglewood. O confronto será transmitido pelo NBA League Pass, e aqui no SportyTrader você pode acompanhar análises e comentários em tempo real. Considerando o desempenho das equipes, nossa aposta é na vitória dos Cavaliers.

Análise das equipes

Os Clippers vivem uma temporada de altos e baixos, mas voltaram a engrenar vitórias importantes para garantir vaga nos playoffs. A equipe liderada por James Harden e Kawhi Leonard ocupa atualmente a 8ª colocação da Conferência Oeste, com um retrospecto de 38 vitórias e 30 derrotas. Apesar das oscilações, o time californiano busca se consolidar na próxima fase.

Por outro lado, o Cavaliers atravessa uma de suas melhores temporadas recentes. Comandados por Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley, Darius Garland e Jarrett Allen, os Cavs lideram a Conferência Leste com 56 vitórias e apenas 11 derrotas. A equipe já garantiu matematicamente sua vaga nos playoffs e segue com um desempenho impressionante dentro e fora de casa.

Desempenho recente

Los Angeles Clippers

16/03/2025 – LA Clippers 123 x 88 Charlotte Hornets

14/03/2025 – Atlanta Hawks 98 x 121 LA Clippers

12/03/2025 – Miami Heat 104 x 119 LA Clippers

11/03/2025 – New Orleans Pelicans 127 x 120 LA Clippers

09/03/2025 – LA Clippers 111 x 110 Sacramento Kings

08/03/2025 – LA Clippers 105 x 95 NY Knicks

Cleveland Cavaliers

16/03/2025 – Cleveland Cavaliers 103 x 108 Orlando Magic

14/03/2025 – Memphis Grizzlies 124 x 133 Cleveland Cavaliers

11/03/2025 – Cleveland Cavaliers 109 x 104 Brooklyn Nets

09/03/2025 – Milwaukee Bucks 100 x 112 Cleveland Cavaliers

07/03/2025 – Charlotte Hornets 117 x 118 Cleveland Cavaliers

05/03/2025 – Cleveland Cavaliers 112 x 107 Miami Heat

Retrospecto do confronto

Nos últimos seis encontros entre as equipes, o Cavaliers venceu quatro, enquanto os Clippers venceram duas partidas.

07/04/2024 – LA Clippers 120 x 118 Cleveland Cavaliers

29/01/2024 – Cleveland Cavaliers 118 x 108 LA Clippers

29/01/2023 – Cleveland Cavaliers 122 x 99 LA Clippers

14/03/2022 – Cleveland Cavaliers 120 x 111 LA Clippers

27/10/2021 – LA Clippers 79 x 92 Cleveland Cavaliers

15/02/2021 – LA Clippers 128 x 111 Cleveland Cavaliers

Fatores-chave para o palpite

O Clippers venceu 5 dos últimos 6 jogos.

O Cavaliers também venceu 5 das últimas 6 partidas.

O Cavaliers venceu 4 dos últimos 6 confrontos entre as equipes.

O Cavaliers tem um impressionante retrospecto fora de casa, com 10 vitórias consecutivas.

O Cavaliers tem a segunda maior média de pontos da NBA, com 122,5 pontos por jogo.

A equipe de Cleveland tem a segunda melhor eficiência de arremessos da liga, com 49,2%.

Nosso palpite: Vitória do Cleveland Cavaliers

Apesar do bom momento do Clippers, o Cavaliers se destaca como um dos times mais regulares da temporada. Com um ataque potente e um retrospecto favorável, a equipe visitante tem boas chances de sair vitoriosa. Nossa aposta para o confronto entre Los Angeles Clippers e Cleveland Cavaliers é a vitória do time visitante.