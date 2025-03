Sesi Franca Busca Manter Embalo no NBB com Vitória sobre o Arquirrival Bauru

Após a emocionante classificação para as semifinais da Champions League das Américas (BCLA), onde derrotou o Quimsa-ARG nas quartas de final, o Sesi Franca Basquete volta suas atenções para o NBB. Nesta terça-feira, 18 de março, a equipe do técnico Helinho Garcia enfrenta o arquirrival Bauru, às 20h, no ginásio Pedrocão, em um confronto decisivo para continuar sua ascensão na competição nacional.

O time francano vem de uma impressionante sequência de cinco vitórias consecutivas no NBB e, com mais um triunfo, poderá encostar de vez no Brasília, terceiro colocado, com 65% de aproveitamento. A expectativa é que a equipe se mantenha firme na luta por uma das primeiras posições, já que a proximidade com os líderes do campeonato é um fator motivador.

O Foco de Helinho Garcia

O técnico Helinho Garcia destaca a importância de manter o foco e a motivação apesar da boa fase. “Vem de grandes vitórias no NBB, uma classificação maravilhosa na Champions, mas estamos muito focados nesta partida, porque ela pode nos colocar entre os três primeiros colocados do NBB. O Bauru é um adversário que também busca as primeiras posições, então é foco total para conquistar a vitória e dar mais um passo rumo aos nossos objetivos”, afirmou o comandante do Sesi Franca.

Bauru Busca Recuperação e Quebra de Sequência Francana

Do outro lado, o Bauru, atualmente na sétima colocação, busca a recuperação e tem a chance de avançar para o quinto lugar caso vença o clássico. Nas últimas cinco partidas, o time somou três vitórias e duas derrotas, com aproveitamento de 57,1%. Para o pivô Wesley Castro, o jogo contra o Sesi Franca será um grande desafio: “Será um jogo muito duro, sabemos como é um clássico contra o Bauru e, jogando em casa, temos que mostrar nosso poder ofensivo e uma defesa muito forte. Eles também virão com intensidade, então creio que será um jogo muito bonito de assistir”, afirmou Wesley.

Retrospecto do Confronto no Primeiro Turno

No primeiro turno do NBB, realizado em outubro de 2024, o Bauru levou a melhor no clássico e venceu o Franca por 76 a 70, no Panela de Pressão, em uma partida equilibrada e cheia de emoção. A expectativa é de mais um jogo de altíssimo nível, com grandes nomes do basquete brasileiro em quadra.

Expectativa de Casa Cheia no Pedrocão

A partida entre Sesi Franca e Bauru promete ser um dos grandes destaques da rodada. Com a rivalidade histórica entre as equipes, o ginásio Pedrocão deve receber uma grande quantidade de torcedores, ansiosos para verem mais um capítulo dessa disputa intensa. Para o Franca, a vitória será essencial para continuar na briga pelos primeiros lugares do NBB, enquanto o Bauru buscará a recuperação para se consolidar entre os melhores da competição.

Conclusão

O Sesi Franca Basquete entra em quadra com a missão de manter sua ótima fase no NBB e, ao mesmo tempo, dar mais um passo importante na busca por uma posição entre os três primeiros colocados da competição. Já o Bauru, em busca de recuperação, quer quebrar a sequência positiva do time francano e seguir forte na briga pelos playoffs. O clássico promete ser uma grande partida de basquete, com muita intensidade e emoção para os fãs do esporte.

Confira a tabela e classificação do NBB para mais informações sobre os jogos e a classificação atual.

Basquete: CBB e LNB se acertam, e NBB volta a ter chancela para a FIBA

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e a Liga Nacional de Basquete (LNB) chegaram a um acordo para que o Novo Basquete Brasil (NBB), organizado pela LNB, volte a ser reconhecido oficialmente como torneio nacional. A Federação Internacional de Basquete (FIBA) deve formalizar esse entendimento nos próximos dias, restaurando a legitimidade do campeonato no cenário internacional.

Histórico do Impasse

Em 2023, a CBB retirou a chancela do NBB como torneio oficial, o que impediu inicialmente que equipes brasileiras participassem de competições internacionais como a Liga Sul-Americana e a Champions League Americas. A ausência de times brasileiros na Liga Sul-Americana foi uma consequência direta dessa decisão. Já na Champions, algumas equipes foram convidadas com base nas colocações do último NBB, mas sem o reconhecimento pleno da competição.

O retorno da chancela sinaliza uma nova fase de cooperação entre as entidades que gerem o basquete no Brasil. Um indicativo desse alinhamento foi a presença do presidente da LNB, Rodrigo Franco Montoro, na posse do novo presidente da CBB, Marcelo Sousa, em 7 de março.

Impacto no Basquete Nacional

Com a regularização do NBB, os clubes brasileiros voltam a ter acesso a torneios internacionais organizados pela FIBA. Além disso, a reaproximação entre CBB e LNB fortalece o desenvolvimento da modalidade no país, garantindo maior credibilidade ao campeonato e incentivando investimentos.

A CBB, nos últimos anos, tentou reestruturar o basquete nacional organizando edições do Campeonato Brasileiro, um torneio paralelo ao NBB. No entanto, com apenas seis equipes confirmadas para a edição de 2025, a competição não ganhou a mesma relevância do principal torneio nacional.

Enquanto isso, o NBB segue como a liga de elite do basquete brasileiro. Atualmente, a competição conta com 18 times disputando a fase de classificação, com os 16 melhores avançando para os playoffs. A LNB também é responsável pela organização da Copa Super 8, um torneio de mata-mata entre os oito melhores colocados do primeiro turno do NBB, cujo campeão da atual temporada foi o Flamengo.

Retorno da Liga Ouro

Outro reflexo positivo desse acordo foi a volta da Liga Ouro em 2025. A competição, que não era realizada há cinco anos, retorna como a divisão de acesso ao NBB, restaurando seu papel original no basquete brasileiro. O torneio contará com a participação de clubes que buscam ascensão à elite do basquete nacional.

Com a retomada da chancela pela FIBA e a reorganização das competições nacionais, o basquete brasileiro tem um horizonte promissor pela frente, consolidando sua estrutura e fortalecendo o nível técnico das equipes para competições nacionais e internacionais.