ASSISTIR AO VIVO Croácia x França na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2024, HOJE (20/03)

Pela Liga das Nações ou Nations League 2024/2025, Croácia x França se enfrentam buscando a vitória. A disputa acontece, HOJE (20/03) às 16:45 hs e terá transmissão online e pela TV. Veja os detalhes do jogo e o mandante do jogo é Croácia . Assim, a partida poderá ser assistida ao vivo e online, conforme a seguir.

Croácia x França

Na quinta-feira, 20 de março de 2025, Croácia x França se enfrentarão no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da UEFA. A partida está marcada para as 16h45 (horário de Brasília) no Stadion Poljud, em Split, Croácia. Este confronto reedita a final da Copa do Mundo de 2018, vencida pela França por 4 a 2.

Campanha das equipes na fase de grupos

A França liderou o Grupo 2 da Liga A, acumulando 13 pontos com quatro vitórias, um empate e uma derrota. A equipe marcou 12 gols e sofreu seis. A Croácia, por sua vez, terminou em segundo lugar no Grupo 1, atrás de Portugal, somando oito pontos com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, com oito gols marcados e oito sofridos. citeturn0search0

Retrospecto recente entre as seleções

Nos últimos cinco confrontos entre Croácia e França, os franceses levaram vantagem:

13/06/2022 – França 0 x 1 Croácia (Liga das Nações)

06/06/2022 – Croácia 1 x 1 França (Liga das Nações)

14/10/2020 – Croácia 1 x 2 França (Liga das Nações)

08/09/2020 – França 4 x 2 Croácia (Liga das Nações)

15/07/2018 – França 4 x 2 Croácia (Copa do Mundo)

Palpites e odds

A França é considerada favorita para o confronto, mesmo atuando fora de casa. Alguns palpites e odds para a partida incluem:

Vitória da França : Odds de 2.10. citeturn0search1

: Odds de 2.10. citeturn0search1 Mais de 2,5 gols na partida : Odds de 1.98. citeturn0search1

: Odds de 1.98. citeturn0search1 Ambas as equipes marcam: Odds de 1.75. citeturn0search1

Onde assistir

No Brasil, a partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado SporTV. citeturn0search0

Prováveis escalações

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic, Sucic; Kramaric, Baturina, Ivanovic. citeturn0search0

França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Hernández; Tchouaméni, Zaire-Emery, Camavinga; Dembélé, Mbappé, Barcola. citeturn0search0

Este confronto promete ser emocionante, colocando frente a frente duas seleções de alto nível em busca de uma vaga nas semifinais da Liga das Nações.

