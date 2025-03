Ceará x Juazeirense, Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (19/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Ceará x Juazeirense: Vozão busca vitória na Copa do Nordeste

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (19) para enfrentar a Juazeirense-BA pela 6ª rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h (horário de Brasília), marcando apenas o segundo encontro entre as equipes na história.

Histórico do confronto

O primeiro duelo entre Ceará e Juazeirense ocorreu no dia 4 de fevereiro de 2024, também pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o Vozão, então comandado por Vagner Mancini, venceu por 1 a 0 no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro-BA, com gol do atacante Facundo Barceló.

Situação na tabela e importância da vitória

O Ceará chega para o confronto ocupando a 3ª colocação na tabela, com sete pontos conquistados. O time comandado por Léo Condé soma duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro partidas disputadas – uma a menos que seus principais concorrentes.

Uma vitória diante da Juazeirense pode colocar o Ceará em uma posição confortável para garantir sua classificação à próxima fase da Copa do Nordeste. Já a equipe baiana busca surpreender o Vozão e se manter viva na competição.

Sequência do Vozão na temporada

Além do duelo contra a Juazeirense, o Ceará tem uma sequência de jogos decisivos nos próximos dias:

Ceará x Fortaleza – Final do Campeonato Cearense (22/03)

– Final do Campeonato Cearense (22/03) Bragantino x Ceará – 1ª rodada do Campeonato Brasileiro (31/03)

O torcedor alvinegro pode acompanhar todas as novidades do clube pelo portal Vozão ID, que centraliza conteúdos exclusivos, ingressos, informações de sócio-torcedor e muito mais.

O duelo contra a Juazeirense promete ser um teste importante para o elenco do Ceará, que busca consolidar sua campanha na Copa do Nordeste e chegar embalado para a final do estadual contra seu maior rival.

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.