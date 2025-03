Defesa Civil de Guaratinguetá Alerta para Possibilidade de Chuvas Intensas nesta quarta-feira (19) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emite alerta para a possibilidade de chuvas intensas nesta quarta-feira, 19 de março, nas regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte. As pancadas de chuva, características do verão, poderão ser acompanhadas de rajadas de vento, queda de raios e granizo. O órgão informa que a precipitação ocorrerá de forma isolada, mas com grande intensidade.

A Defesa Civil de Guaratinguetá aumentou a equipe de prontidão e garantiu que os equipamentos estão preparados para atendimento imediato em qualquer eventualidade. O órgão reforça a importância de atenção redobrada, especialmente para os moradores de áreas de risco, e orienta que, em casos de emergência, o telefone 199 deve ser acionado.