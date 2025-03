Fesporte recebe visita do piloto André Gaidzinsk, representante histórico de SC no automobilismo

Profissionalismo, foco e dedicação marcam a carreira do piloto, André Gaidzinski, no automobilismo. Apaixonado pelo mundo da velocidade desde criança, o jovem André sempre acompanhou as competições de perto até fazer a sua estreia no kart aos 17 anos. Desde então, foram inúmeras conquistas nas mais variadas categorias como Fórmula Chevrolet, Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford até chegar a Porshe Cup, já há alguns anos considerada uma das principais categorias do automobilismo brasileiro.

Na noite de terça-feira, 18, o piloto que é natural de Criciúma (SC), visitou a Fesporte, onde participou de um amplo bate papo referente a sua carreira com o presidente, Jeferson Ramos Batista.

André é um grande incentivador do Programa de Incentivo ao Esporte (PIE), lançado pelo Governo do Estado por intermédio da Fesporte em dezembro de 2024, e reverenciou a iniciativa que irá atender a comunidade esportiva de Santa Catarina de forma ampla.

“O PIE será muito importante para todos os atletas catarinenses porque eu vejo ele muito completo. Irá atender desde as crianças na escola até esportes de alto rendimento, os profissionais que representam Santa Catarina, envolvendo também o setor empresarial do estado e com esse incentivo poderemos mostrar ainda mais o potencial do nosso esporte. Nós que estamos nesta estrada há bastante tempo, ficamos muito felizes por essa iniciativa do governo do estado visando o presente e o futuro do nosso esporte”

Por onde passa no mundo do automobilismo, André Gaidzinski leva a marca de Santa Catarina consigo e é rotineiro ver o nosso piloto catarinense subindo ao pódio e mostrando ao mundo do automobilismo a bandeira do estado.

“A bandeira de Santa Catarina sempre está comigo, em todas as competições que participo. Já tive a honra de apresentar ela as vezes que subi o pódio em provas aqui no Brasil, porém em diversos outros momentos quando fui pódio na etapa realizada em Portugal”, complementou

A primeira etapa do calendário da Porshe Cup 2025 começa neste fim de semana no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP) e o calendário segue até o fim do ano.

