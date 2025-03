Fonte Noticias de Batatais ojornaldebatatais.com.br

Os Bombeiros Civis de Batatais iniciaram uma campanha de arrecadação para reformar a sede conquistada após 10 anos de luta. Localizada no Terminal Rodoviário, o espaço foi cedido pela Prefeitura e servirá como base para os trabalhos voluntários da corporação, além de ser um ponto estratégico para a cidade.

De acordo com os bombeiros, o local estava em total abandono e agora será revitalizado e preservado. A nova sede proporcionará um espaço adequado para o armazenamento de equipamentos, que antes ficavam espalhados nas casas dos voluntários, além de contribuir para a segurança da região, prevenindo atos de vandalismo.

Atualmente, a principal necessidade é a aquisição de tinta vermelha para a pintura do espaço. “Já conseguimos a tinta branca, mas precisamos da tinta vermelha para padronizar as cores com a identidade dos bombeiros e garantir que o local esteja bem identificado”, explicam os organizadores.

Para tornar a reforma possível, os bombeiros estão arrecadando doações por meio de uma vaquinha online:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-na-reforma-da-sede-dos-bombeiros-civis-de-batatais

Além disso, a equipe busca apoio para a aquisição de novos equipamentos, como cadeiras, um computador e a fiação necessária para a instalação de câmeras de segurança, algumas das quais já foram doadas.

Quem deseja contribuir pode entrar em contato pelos canais oficiais dos Bombeiros Civis de Batatais:

A nova sede já está sendo utilizada para treinamentos e apoio em eventos. Os bombeiros convidam a população a conhecer a base e reforçam que, apesar de todos os membros serem voluntários e possuírem outros empregos, a meta é em breve manter o posto funcionando 24 horas por dia. “Estamos nos organizando e, com o apoio da comunidade, poderemos garantir ainda mais segurança para Batatais!”, concluem.