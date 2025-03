Escola do Rio Comprido ganha certificação 5.0 nesta sexta-feira

Cláudio Souza





A educação em São José dos Campos continua avançando. Nesta sexta-feira (21), às 8h30, a Prefeitura vai certificar com o selo de Educação 5.0 a Emefi (Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral) Mercedes Maria Perotti, localizada na Rua Esperança, 181, Rio Comprido, na região sul.

Será a 34ª escola a ser certificada. Neste ano, já receberam o selo as Emefis Sônia Maria Pereira da Silva (Novo Horizonte) e Maria Augusta Moreira da Costa (Jardim Uirá), respectivamente nas regiões leste e sudeste.

A Emefi Mercedes Perotti, municipalizada há 14 anos, atende 160 alunos em período integral, com os estudantes ficando na unidade o dia todo. Eles participam de oficinas e atividades de dança, música, tecnologia, pintura em tela, esportes, balé, circo e desenho.

Inovação

Com a certificação 5.0, os alunos serão atendidos com espaços novos completamente equipados, como as salas Google, Maker, de Leitura e para Educação Especial.

Os investimentos vão além da infraestrutura e tecnologia, proporcionando aos estudantes atividades que desenvolvem habilidades e competências socioemocionais, com ferramentas e materiais didáticos inovadores, e muito mais.



