ASSISTIR AO VIVO Escócia x Grécia na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2025, HOJE (23/03)

Pela Liga das Nações ou Nations League 2024/2025, Escócia x Grécia se enfrentam buscando a vitória. A disputa acontece, HOJE (23/03) às 14 hs e terá transmissão online e pela TV. Veja os detalhes do jogo e o mandante do jogo é Escocia . Assim, a partida poderá ser assistida ao vivo e online, conforme a seguir.

Escócia x Grécia – Prévia, Prognóstico e Escalações | UEFA Nations League

A Escócia recebe a Grécia no Ibrox Stadium, no dia 23 de março de 2025, às 14h (horário de Brasília), para o confronto de volta do playoff de promoção/rebaixamento da UEFA Nations League. Após vencer por 1 a 0 no primeiro jogo, os escoceses buscam confirmar sua permanência na Liga A, enquanto os gregos tentam reverter o placar e garantir a subida para a elite da competição.

Análise do confronto

A Escócia terminou a fase de grupos da Nations League de 2022-23 na primeira posição do Grupo B1, à frente de Ucrânia, Irlanda e Armênia. Isso garantiu a vaga na Liga A da competição. No entanto, a equipe de Steve Clarke teve dificuldades na última edição e acabou em terceiro lugar no seu grupo, precisando disputar os playoffs para evitar o rebaixamento.

No primeiro jogo contra a Grécia, a Escócia foi amplamente dominada, tendo apenas 42% de posse de bola e finalizando oito vezes contra 24 finalizações gregas. Mesmo assim, um pênalti convertido por Scott McTominay aos 33 minutos garantiu a vitória por 1 a 0.

Já a Grécia terminou a fase de grupos da Liga B com os mesmos 15 pontos da Inglaterra, mas ficou atrás no saldo de gols e não conseguiu a promoção direta. Agora, o time comandado por Ivan Jovanovic precisa vencer fora de casa para alcançar a elite da Nations League.

Momento das equipes

✅ Últimos jogos da Escócia na Nations League: LLWDDW

✅ Últimos jogos da Grécia na Nations League: WWWLWL

A Grécia chega embalada com quatro vitórias consecutivas fora de casa, enquanto a Escócia quer fazer valer o fator campo para confirmar sua permanência na Liga A.

Possíveis escalações

Escócia:

Goleiro: Gordon

Defensores: Ralston, Souttar, Hanley, Robertson

Meio-campistas: Gilmour, McLean

Meias ofensivos: McGinn, McTominay, Ferguson

Atacante: Adams

Grécia:

Goleiro: Tzolakis

Defensores: Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas

Meio-campistas: Siopis, Mantalos

Meias ofensivos: Masouras, Konstantelias, Tzolis

Atacante: Pavlidis

Prognóstico e palpite

A Escócia jogará com o regulamento a seu favor, mas a Grécia já mostrou que tem capacidade de criar chances ofensivas, como aconteceu no primeiro jogo. Mesmo atuando fora de casa, os gregos devem pressionar, e há boas chances de conseguirem marcar.

Palpite: Escócia 1-1 Grécia – a Escócia avança com o agregado de 2-1.

A expectativa é de um jogo equilibrado, com a Escócia tentando segurar o empate e a Grécia buscando o ataque.

Fique ligado para mais análises e palpites sobre os jogos da UEFA Nations League!

Para análise de dados dos resultados mais prováveis, placares e mais detalhes sobre este jogo, clique aqui