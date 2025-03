Bonito mantém certificação Carbono Neutro e segue como referência mundial em turismo sustentável – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Programa prevê construção do restaurante estudantil do Campus Campinas O Reitor do IFSP, Silmário dos Santos, assinou nesta segunda-feira (6) a primeira ordem de serviço da instituição a ser executada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal: trata-se da construção do restaurante estudantil do Campus Campinas. A celebração da […]