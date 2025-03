Filmes de iguaçuanos serão exibidos em sessão gratuita no próximo domingo (23)

A conquista do Oscar de melhor filme internacional, com o longa-metragem “Ainda estou aqui”, do diretor Walter Salles, a primeira do cinema brasileiro, está despertando o interesse dos iguaçuanos pela Sétima Arte. No próximo domingo (23), o Teatro Nova Iguaçu Petrobras vai exibir 14 curtas feitos por jovens da cidade que participaram do projeto “Fazendo meu primeiro filme”, realizado pelo Centro Latinoamericano de Treinamento e Assessoria Audiovisual (LATC) e a Cia Encena, em parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu.

O projeto “Fazendo meu Primeiro Filme”, é voltado para a inclusão social de jovens, utilizando o audiovisual como ferramenta de transformação, e é destinado a comunidades e municípios do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte do Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio (ACRJ), com execução do Latin American Training Center – LATC. Em Nova Iguaçu, ele foi realizado na Casa da Juventude Iguaçuana, equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS).

Ministrado pelo professor Pedro Dannemann, o curso foi realizado ao longo de dois meses e incluiu auxílio para transporte e alimentação dos jovens selecionados. Os estudantes desenvolvem um projeto próprio, do roteiro até a finalização, e recebem um certificado oficial de conclusão do curso.

“Nosso objetivo é promover a inclusão por meio do audiovisual, com foco no cinema como ferramenta de impacto social, destacando a formação de público e capacitação de jovens iguaçuanos. Além disso, todos eles recebem certificado oficial de conclusão do curso, os filmes produzidos de melhor avaliação poderão ser premiados, os alunos poderão ser encaminhados para estágios em produtoras de cinema do Rio de Janeiro e receber bolsas de estudos para novos cursos”, explica Steve Solot, idealizador do projeto.

Um dos talentos do curso foi Erick Gabriel Mol da Silva, morador do bairro da Posse. Aos 20 anos, ele já possuía no currículo cursos de direção de arte e de teatro e até mesmo figurações em curtas-metragens realizados na cidade. Agora, ele irá lançar seu primeiro curta, “Labuta”, feito em parceria com o amigo Jackie Pimentel, que aborda as dificuldades enfrentadas por trabalhadores que não são recompensados financeiramente de forma satisfatória.

“Meu filme tenta passar, de forma poética, que muitos trabalhadores não são valorizados na área de atuação. Isso acontece também com artistas em geral. Todos os que conheço precisam trabalhar com alguma outra coisa por fora para sustentar sua própria arte. Quando a gente vem da Baixada, tudo é um pouco mais difícil. Então este projeto é uma oportunidade gigantesca para quem quer se manter na arte. Este é o caminho que quero trilhar”, conta o jovem, conhecido no meio artístico como Erick Valsi, que acredita que o público irá se identificar com seu curta. “Espero que meu filme alcance muita gente e que eu consiga, de certa forma, ser ouvido, nem que seja uma única frase”.

Outro talento que participou do projeto é Carine Costa Magalhães, 26 anos. Criadora do filme “Agora é a minha vez”, ela une elementos como suspense e terror. Uma jovem, interpretada pela própria Carine, esbarra com um homem na rua e decide persegui-lo. Ela descobre seu endereço, invade sua casa e o torna refém. Um flashback – recurso que interrompe uma sequência cronológica e retorna no plano temporal, trazendo informações importantes do passado – esclarece os motivos pelos quais a personagem toma decisões que pareciam sem sentido.

Carine acredita que o projeto “Fazendo meu primeiro filme” é uma grande oportunidade para os jovens que desejam seguir carreira no cinema e sonhar com conquistas ainda maiores. “A vitória do Brasil no Oscar também abre muitas portas, pois mostra que o cinema brasileiro tem qualidade e é capaz de ganhar prêmios. A partir daqui, é possível aprender ainda mais e ter uma carreira incrível”, afirma.

Além da SEMAS, que cedeu a Casa da Juventude Iguaçuana para a realização do curso, o projeto “Fazendo meu primeiro filme” contou com o apoio das secretarias municipais de Cultura (SEMCULT) e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR). Os 14 curtas-metragens produzidos pelos alunos serão exibidos no dia 23 de março, a partir das 10h, no Teatro Nova Iguaçu Petrobras, na Rua Coronel Bernardino de Melo, nº 1.081, no Caonze. A entrada é gratuita.