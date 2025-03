Ministro de Minas e Energia visita obras do Linhão em Roraima e reforça importância de integração energética nacional

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, visitou Roraima nesta sexta-feira, 21, para acompanhar o andamento das obras do Linhão de Tucuruí. A visita técnica ocorreu na Subestação Boa Vista, localizada na BR-174, e contou com a presença do governador Antonio Denarium, do vice-governador Edilson Damião e autoridades estaduais e federais.

O projeto, que já está 70% concluído, encerrará a dependência energética do Estado, que vai passar a integrar o SIN (Sistema Interligado Nacional), garantindo fornecimento estável de eletricidade.

Denarium, acompanhou as visitas de perto e reforçou a importância da parceria entre os governos estadual e federal para a viabilização do projeto. Ele lembrou que a obra teve início em gestões anteriores, mas somente foi efetivada em agosto de 2023, em seu mandato como governador, e quando o presidente Lula assinou a ordem de serviço.

“Essa obra fará com que Roraima deixe de ser o único Estado do Brasil que não está interligado ao SIN. Hoje temos 70% da obra concluída e seguimos trabalhando para que a inauguração aconteça até dezembro de 2025”, afirmou.

Ele exemplificou os esforços do Governo na diversificação da matriz energética, investindo em fontes renováveis como gás natural, biomassa e energia solar, além das novas usinas híbridas em Amajari, Pacaraima e Uiramutã. Segundo o governador, a conclusão do Linhão permitirá que Roraima, além de garantir sua segurança energética, possa futuramente exportar energia para outros Estados e países, impulsionando o crescimento econômico e atraindo novos investidores.

O Linhão de Tucuruí terá 725 km de extensão, passando por territórios indígenas e ligando Roraima ao Amazonas. A obra está sob responsabilidade da Transnorte Energia S.A. (TNE), um consórcio das empresas Alupar e Eletronorte, que venceu o leilão realizado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) em 2021.

Integração energética nacional e expansão da internet

Além da segurança energética, outro ponto discutido durante a visita foi a ampliação da infraestrutura de telecomunicações no Estado.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, deve visitar Roraima no próximo mês para reforçar as ações voltadas à expansão e redundância da internet de alta velocidade, que terá mais uma via além da subaquática que já chegou a Caracaraí e agora está sendo instalada na BR-174 até Boa Vista.

O ministro Alexandre Silveira e o governador Antonio Denarium também destacaram a importância da conectividade digital para o desenvolvimento do Estado, após a segurança energética.

Durante a visita ao Linhão de Tucuruí, o ministro ressaltou que a chegada da energia firme e estável proporcionará maior segurança para investimentos, impulsionando não apenas a industrialização, mas também a ampliação da infraestrutura de telecomunicações.

“Com esse linhão, nós vamos eliminar completamente essa insegurança, dando redundância e fazendo com que Roraima tenha a mesma segurança de outros Estados da Federação”, afirmou.

O governador reforçou o compromisso do Governo do Estado em expandir o acesso à internet de qualidade. Ele também afirmou que as obras de infraestrutura para internet já estão em andamento, com a instalação de fibra óptica subaquática no trecho que liga a Vila de Moura, no Amazonas, a Caracaraí, além da construção do trecho subterrâneo de Caracaraí até Boa Vista.

“A previsão é que essa rede seja inaugurada em 2025, ampliando em 13 vezes a velocidade da internet no Estado e garantindo maior capacidade de atendimento à população”, afirmou o governador Denarium.

O post Ministro de Minas e Energia visita obras do Linhão em Roraima e reforça importância de integração energética nacional apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.