Próximos Jogos da Liga Ouro 2025 e Onde Assistir

Jogos da Liga Ouro 2025 e Onde Assistir:

A Liga Ouro, divisão de acesso do NBB, segue com uma série de partidas emocionantes entre as equipes. Confira os próximos jogos, onde serão disputados e onde você pode acompanhar as transmissões:

Próximos Jogos:

23/03/2025 – 11:00 PINHEIROS x Basket Osasco

Local: Poliesportivo H. Villaboim

Onde Assistir: YouTube, Disney+, NBB Basquetpass

25/03/2025 – 19:00 Minas Tênis Clube x Cruzeiro

Local: Arena UniBH

Onde Assistir: YouTube, Disney+, NBB Basquetpass

25/03/2025 – 19:00 Vitória (BA) x Liga Sorocabana

Local: Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, Salvador

Onde Assistir: YouTube, Disney+, NBB Basquetpass

27/03/2025 – 19:00 Pinheiros x Liga Sorocabana

Local: Poliesportivo H. Villaboim

Onde Assistir: YouTube, Disney+, NBB Basquetpass

28/03/2025 – 19:00 Vitória (BA) x Basket Osasco

Local: Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, Salvador

Onde Assistir: YouTube, Disney+, NBB Basquetpass



Classificação Atual da Liga Ouro 2025:

Liga Sorocabana (LSB) – 100% de aproveitamento (2 jogos, 2 vitórias) Pinheiros (B) – 100% de aproveitamento (1 jogo, 1 vitória) Cruzeiro – 50% de aproveitamento (2 jogos, 1 vitória e 1 derrota) Basket Osasco – 50% de aproveitamento (2 jogos, 1 vitória e 1 derrota) Minas Tênis Clube (B) – 0% de aproveitamento (2 jogos, 2 derrotas) Vitória (BA) – 0% de aproveitamento (1 jogo, 1 derrota)

Fique de olho nas transmissões ao vivo dos jogos para não perder a emoção da competição. A Liga Ouro promete grandes confrontos até a definição dos classificados para a próxima fase do NBB.