Roraima participa do 92º Fórum Nacional de Secretários do Planejamento

A troca de experiências e o aprendizado contínuo são fundamentais para aprimorar a gestão pública e garantir políticas mais eficazes para a população. Com esse propósito, a Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento) participa do XCII Fórum Nacional de Secretários de Estado do Planejamento, que acontece até esta sexta-feira, 21 de março, em Vitória (ES).

O evento reúne gestores e técnicos de todo o país para debater estratégias inovadoras, desafios e oportunidades no planejamento governamental.

Pela Seplan, participam do encontro os técnicos Fabiano Macedo, coordenador de Captação de Recursos e Convênios, membro do Grupo de Trabalho Investimentos Públicos; Alessandra Hallem, coordenadora de Planejamento Estratégico, membro do GT Planejamento de Longo Prazo; Leonam Alves, chefe da Divisão de Monitoramento e Avaliação, membro do GT Monitoramento e Avaliação; e Danyel Bacelar, chefe da Divisão de Programação Orçamentária da Despesa, membro do GT Planejamento, Orçamento e Revisão de Gastos.

Representando o secretário Rafael Fraia no evento, a coordenadora de Planejamento Estratégico, Alessandra Hallem Vilhena, destacou a importância do fórum como um espaço para troca de experiências na busca de práticas de sucesso na administração pública, principalmente nos instrumentos de planejamento.

“Participar do Fórum Nacional de Secretários do Planejamento é uma oportunidade valiosa para aprimorar nossas estratégias de desenvolvimento. Como gestores, temos o desafio de planejar políticas que atendam às necessidades da população. Esse espaço nos permite trocar experiências, alinhar diretrizes e construir soluções conjuntas para os desafios enfrentados pelos estados”, frisou.

Já o presidente do Conseplan, Fabrício Marques Santos, reforçou a relevância dos encontros para a governança pública.

“O Fórum é uma oportunidade essencial para a construção de políticas públicas alinhadas às realidades estaduais. A troca de experiências entre os entes federativos fortalece a governança e amplia nossa capacidade de entregar resultados concretos para a sociedade. O Conseplan tem sido um catalisador desse processo, promovendo debates qualificados e impulsionando melhorias na gestão pública”, frisou.

A secretária Nacional de Planejamento do MPO (Ministério do Planejamento e Orçamento), Virgínia de Ângelis, também enfatizou o papel do planejamento na construção de políticas públicas eficientes.

“O Governo Federal tem trabalhado para fortalecer a articulação entre União, estados e municípios, promovendo diretrizes que incentivem boas práticas e o aprimoramento da gestão pública. A realização desse fórum reforça a importância da colaboração entre os entes federativos, permitindo que avancemos em políticas mais integradas. Nosso compromisso é garantir que o planejamento seja um instrumento transformador, capaz de gerar impactos reais e positivos”, enfatizou.

Nesta edição do Fórum, também acontece o 1º Encontro Presencial da Comissão de Comunicação do Conseplan, do qual a Seplan faz parte, reforçando a importância da comunicação estratégica no planejamento governamental.

BRASIL 2050

A Seplan também participou nesta quinta-feira, do primeiro encontro regional dos “Diálogos para Construção da Estratégia Brasil 2025-2050”. O auditório do Sebrae-ES foi palco do evento promovido pelo MPO, que reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para desenhar um plano inclusivo e sustentável para o Brasil.

Este foi o início de uma série de encontros que irão ocorrer até junho. Os diálogos,

passarão por grande parte dos estados brasileiros. Em Roraima, a previsão para receber a programação é o mês de maio, inclusive, com a participação da Ministra do Planejamento, Simone Tebet.

O post Roraima participa do 92º Fórum Nacional de Secretários do Planejamento apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.