Setrabes oferece atendimento especializado para pessoas com a condição em Roraima

No Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) tem realizado atendimento especializado às pessoas com a condição em Roraima, através do CIAPD (Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência).

Com uma abordagem humanizada e personalizada, o centro promove o desenvolvimento integral por meio de atividades de saúde, cultura, esporte, educação e qualificação profissional, visando a inclusão social e a autonomia desses cidadãos. A iniciativa tem transformado a vida de muitos, como relatado por familiares e profissionais, refletindo a importância da conscientização e aceitação da diversidade.

Alessandra Duarte, mãe da Jasmin Duarte usuária do Centro, falou que o espaço oferece um atendimento humanizado para sua filha. “Minha filha está aqui há 2 anos. Durante esse período, ela se desenvolveu bastante. Quem puder trazer seus filhos para as atividades e terapia no CIAPD, é muito bom, toda equipe de profissionais são ótimos, principalmente no atendimento”, disse.

A síndrome de Down é uma alteração genética que pode trazer desafios, mas também muitas habilidades e talentos únicos. Para atender a esse público, o CIAPD realiza atendimentos de saúde; ações e projetos culturais, educativos e esportivos com a integração da comunidade; programas de formação e qualificação para promover a autonomia e a inclusão no mercado de trabalho; Oficinas de panificação e de música, além de atividades recreativas e fisioterápicas na piscina.

A secretária de Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares destacou que o CIAPD vem proporcionando orientação, suporte e recursos para fortalecer as habilidades e potencialidades das pessoas com deficiência.

“A Setrabes busca sensibilizar a comunidade sobre a importância da aceitação e inclusão das pessoas com síndrome de Down, realizando campanhas, projetos, ações e eventos que celebram a diversidade. Acreditamos que todos têm o direito de viver plenamente, ser valorizados por suas habilidades e contribuir ativamente para a sociedade”, disse.

A coordenadora da UCP (Unidade de Capacitação e Produção), Gilvani Medeiros, afirmou que a unidade realiza o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias.

“O Centro atende atualmente 87 pessoas com síndrome de Down, das quais 4 já estão no mercado de trabalho. É necessário destacar que não se trata de uma doença, mas sim de uma condição genética. O Centro desenvolve atividades e ações, além do atendimento para os pais e familiares no projeto de inclusão social”, finalizou.

