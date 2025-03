Agência Minas Gerais | Seplag compartilha experiência com automatização orçamentária em Fórum Nacional dos Secretários de Estado do Planejamento

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) compartilhou sua experiência com a automatização de tarefas orçamentárias no XCII Fórum Nacional dos Secretários de Estado do Planejamento, realizado entre os dias 19 e 21/3, em Vitória (ES). O evento promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento (Conseplan) reuniu cerca de 150 especialistas de todo o Brasil para discutir temas relevantes para a gestão pública.

Durante o evento, foram realizadas reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs), apresentações de cases de sucesso dos Estados e de ferramentas que auxiliam na tomada de decisão dos gestores para que as políticas públicas sejam mais eficientes. A Seplag-MG participou dos GTs de Monitoramento e Avaliação e de Planejamento, Orçamento e Revisão de Gastos e da Comissão de Comunicação. Esses grupos se reúnem periodicamente para buscar soluções colaborativas para os desafios enfrentados pelos estados.

A secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten, participou do Fórum de Secretários do Conseplan e considerou a oportunidade uma rica troca de experiências. “Foi uma oportunidade valiosa para discutir as melhores práticas, com foco em investimentos, planejamento e inovação. Acredito que esse diálogo fortalece a gestão pública e contribui para o avanço das políticas públicas em todo território brasileiro”, afirmou.

Automatização orçamentária

A automatização orçamentária foi um dos principais tópicos discutidos pela Seplag-MG no Fórum. Representantes da pasta apresentaram no GT de Planejamento, Orçamento e Revisão de Gastos a criação de um robô para automatizar as rotinas orçamentárias do Governo de Minas.

A iniciativa faz parte do projeto Automatiza.MG, lançado pela Seplag-MG em 2024, que utiliza tendências de tecnologia e soluções de inteligência artificial para automatizar processos na administração pública. A solução passou a ser usada nas rotinas orçamentárias, a partir de dados encaminhados para elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Segundo Bruno Rosa, da Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária da Seplag-MG, a automação visa reduzir o tempo gasto pelos servidores com tarefas repetitivas e operacionais, como na aprovação e no remanejamento de cotas orçamentárias, alterações orçamentárias, além da elaboração de minuta para publicação de decreto, permitindo que eles se concentrem em atividades de maior impacto, como análises técnicas e decisões estratégicas.

“Com a implementação dessa solução, esperamos melhorar a eficiência do fluxo de trabalho, reduzir falhas humanas nos processos manuais, além de redirecionar tempo e esforço para atividades mais valiosas, resultando em uma gestão mais ágil e eficaz”, disse.

Segundo o servidor, cada demanda orçamentária dos órgãos é salva em uma pasta específica, e a automatização consolida todos os pedidos em um único arquivo. O robô atende todas as demandas e, em seguida, salva um retorno de progresso em outra pasta, para que cada setorialista confira se tudo ocorreu corretamente. A centralização dos arquivos e a execução programada dos processos garantem mais controle sobre os recursos, análises e retornos mais rápidos, além de uma gestão orçamentária mais eficiente.

Conseplan

O Conseplan, criado em 2006, atua na coordenação e articulação dos interesses das secretarias estaduais de planejamento. O órgão participa da formulação e implementação de políticas nacionais de planejamento público e busca contribuir para a eficiência e eficácia das políticas públicas em todo o Brasil.