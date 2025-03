Conheça as homenageadas do evento Mulheres de Impacto: da Ciência à Inovação realizado pelo Estado na próxima terça

Pesquisadoras e empreendedoras catarinenses são homenageadas em evento que celebra as mulheres que fazem a diferença na ciência, tecnologia e inovação em Santa Catarina – Arte: Leonardo Ferreira/Fapesc

Com o intuito de reconhecer as conquistas das mulheres nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) e fomentar a participação feminina no ecossistema, na próxima dia 25, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), promoverá o evento Mulheres de Impacto: da Ciência à Inovação, no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis. O encontro reunirá pesquisadoras e empresárias catarinenses que se destacam por suas contribuições transformadoras.

A programação contará com momentos culturais, como a apresentação do quarteto da Camerata, além do lançamento de novos editais, painéis de discussão e um Pitch Day, onde projetos inovadores serão apresentados e avaliados. O evento contará também com a presença de autoridades, como a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, e a diretora de CTI da Fapesc, Valeska Tratsk, que farão as boas-vindas aos participantes.

Neste encontro, serão homenageadas mulheres que têm um papel fundamental no avanço da pesquisa e do empreendedorismo no estado, com inovações que impactam positivamente a sociedade catarinense.

A seguir, conheça mais sobre as homenageadas que se destacam tanto no campo da pesquisa em Santa Catarina:

Regina de Fátima Peralta Muniz Moreira

Foto: Arquivo pessoal

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Área de Pesquisa: Química e Nanotecnologia.

Regina é doutora em Química e tem se dedicado ao desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, com foco no aproveitamento de rejeitos e processos nanotecnológicos. Seu trabalho tem gerado impacto positivo na indústria catarinense, com soluções inovadoras para a limpeza de resíduos e aproveitamento do carvão. Em 2023, publicou 17 artigos e participou de 10 projetos financiados, incluindo 2 com apoio da Fapesc. Sua pesquisa resultou em uma patente e parcerias com empresas locais, consolidando sua contribuição para o desenvolvimento tecnológico do estado.

Margarete Dulce Bagatini

Foto: Arquivo pessoal

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

Área de Pesquisa: Ciências Biológicas e Oncologia.

Margarete, doutora em Ciências Biológicas, tem se dedicado ao estudo do estresse oxidativo e das patologias humanas, com destaque para a oncologia. Suas pesquisas sobre o melanoma cutâneo, doença de alta incidência no oeste de Santa Catarina, são fundamentais para o diagnóstico e tratamento de câncer. Em 2023, publicou 17 artigos e participou de 11 projetos financiados, sendo 4 com fomento da Fapesc, impactando diretamente a saúde da comunidade catarinense.

Maria Inês da Rosa

Foto: Unesc

Instituição: Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc)

Área de Pesquisa: Epidemiologia e Oncologia Ginecológica.

Maria Inês é doutora em Epidemiologia e tem contribuído significativamente para a saúde pública de Santa Catarina. Suas pesquisas sobre patologias do trato genital inferior e o uso de metformina na síndrome dos ovários policísticos transformaram práticas médicas e otimizaram o atendimento à população. Ela também foi pioneira em estudos sobre a COVID-19 e doenças ginecológicas, melhorando os tratamentos e recursos em saúde. Em 2023, publicou 14 artigos e participou de importantes projetos em CT&I.

Andreia Pelegrini

Foto: Arquivo pessoal

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc)

Área de Pesquisa: Educação Física e Saúde do Adolescente.

Andreia, doutora em Educação Física, dedica-se a temas como composição corporal, saúde óssea e saúde do adolescente. Seus estudos embasaram políticas públicas e ações escolares voltadas para a promoção da saúde, especialmente no enfrentamento do excesso de peso entre adolescentes. Em 2023, ela publicou 12 artigos e participou de 4 projetos financiados, sendo 2 com apoio da Fapesc. Seu trabalho tem gerado um impacto direto na melhoria da qualidade de vida de jovens catarinenses.

Carolina Krebs de Souza

Foto: Furb

Instituição: Universidade de Blumenau (Furb).

Área de Pesquisa: Química e Toxicologia de Alimentos.

Carolina é doutora em Química e tem se destacado no desenvolvimento de produtos alimentares e segurança alimentar. Seu trabalho resultou em uma patente e parcerias com empresas locais, além de contribuir para soluções sustentáveis, como embalagens biodegradáveis e a redução de desperdícios. Em 2023, publicou 8 artigos e participou de 6 projetos financiados, com 2 deles apoiados pela Fapesc, consolidando sua contribuição para a indústria alimentícia catarinense.

