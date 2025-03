Escola do Consumidor realiza palestra de combate ao assédio no trabalho – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A Escola do Consumidor do Procon Mato Grosso do Sul realizou, na sexta-feira (21), palestra sobre prevenção e combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. O tema foi proposto pelas servidoras e servidores lotados na instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), sendo o evento aberto a outras secretarias.

“Assédio é uma coisa que está presente na nossa vida há muitos anos e são costumes que violam os direitos das mulheres, jovens, idosos, negros, indígenas, de todos. Buscamos com esse evento nos vacinar, para que prevaleçam em nossas relações o respeito aos direitos de cada pessoa”, pontuou o secretário-executivo do Procon Mato Grosso do Sul, Angelo Motti.

Assédio e seus impactos

Palestrante, a procuradora-chefe do MPT-MS (Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul), Cândice Gabriela Arosio, esclareceu que o conceito de assédio moral envolve todo o tipo de violência psicológica que, de forma reiterada e sistemática, expõe as trabalhadoras e os trabalhadores a situações constrangedoras e humilhantes.

“Precisamos olhar o assédio como algo que nos faz sofrer e atinge nossas relações fora do trabalho”, destacou Cândice, lembrando que a partir do momento em que este, seja moral ou sexual, não é admitido, será possível estabelecer vínculos transparentes e saudáveis no ambiente laboral.

São considerados casos de assédio, por exemplo, quando se retira a autonomia, se espalham rumores ou se ignora a presença da pessoa assediada. Também entram na lista as ameaças de demissão constantes, os apelidos pejorativos, críticas a vida particular e retirada de tarefas ou sua não atribuição, gerando assim uma sensação de inutilidade e incompetência.

Como prevenir o assédio

A procuradora-chefe do MPT-MS explicou ainda que a prevenção decorre de ações em que as instituições, sejam públicas ou privadas, mapeiem suas rotinas a fim de corrigir as eventuais situações de assédio, além de estabelecerem canais de denúncia para que as pessoas possam encontrar acolhimento, escuta e apuração dos fatos de forma sigilosa

Quanto aos assediadores, cabem sanções cíveis e criminais, sendo a denúncia uma importante ferramenta para que se quebre o ciclo de violência dentro do ambiente de trabalho. Esta pode ser feita na instituição onde se trabalha, em sindicatos ou associações ou mesmo ao MPT-MS de forma on-line pelo link: www.prt24.mpt.mp.br/servicos/denuncias.

Novas formações

Para a coordenadora da Escola do Consumidor, Patrícia Theodorico Corrêa, a palestra trouxe aos participantes uma importante reflexão em que se reforça a necessidade do cuidado com todas as pessoas que atuam no serviço público e no atendimento aos sul-mato-grossenses.

Estiveram presentes na formação servidoras e servidores do Procon, da Caorc (Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados), TV Educativa, integrantes do Poder Judiciário, dentre outros.

Novos temas serão abordados durante o ano pela Escola do Consumidor, estando disponíveis para consulta no site do Procon Mato Grosso do Sul ou no link: https://tinyurl.com/5n6jehaa.

Kleber Clajus, Comunicação Procon Mato Grosso do Sul

Fotos: Kleber Clajus