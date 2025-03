Escola do Rio Comprido ganha investimentos da Educação 5.0

Cláudio Souza





Secretaria de Educação e Cidadania

Colaborou o estagiário Rodrigo de Almeida

É muito mais do que o selo de certificação. É a realização de um sonho, a consolidação de novas possibilidades de aprendizado e transformação digital e a abertura de novos campos do conhecimento para crianças e adolescentes.

Nesta sexta-feira (21), a Prefeitura de São José dos Campos certificou, com o selo de Educação 5.0, a Emefi (Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral) Mercedes Maria Perotti, no Rio Comprido, na região sul.

Foi uma manhã de festa para os estudantes, professores e a direção da unidade, que foi a escola municipal da cidade com o maior crescimento no último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), com a nota subindo de 5,5 para 7.

“É a realização de um sonho”, disse a professora Tacília Goiana Silva, que leciona na turma do 4º ano. “Nossa escola tem melhorado muito e, com a certificação 5.0, avançará ainda mais. Fortalecerá o trabalho dos professores, mas os maiores beneficiados serão os alunos.”

Doralice e Pablo estão empolgados com as novidades | Foto: PMSJC

Aprendizado facilitado

Participante das oficinas de balé, Doralice Oliveira Santos, que tem 9 anos e cursa o 4º ano, fez uma apresentação de dança com as colegas para os professores, alunos e convidados que participaram da solenidade nesta sexta.

“Comecei a fazer balé há um ano aqui na escola e gosto muito. Também gosto da merenda e da educação. Fiquei feliz com as novas salas, como a de leitura. Vai ser muito bom.”

Estudante do 5º ano, Pablo Ryan Pereira, de 10 anos, participa das oficinas de tecnologia e esportes, jogando futebol. Agora, está empolgado.

“A escola é muito boa, e ficamos o dia todo aqui nas aulas e participando das oficinas. Agora, está ainda melhor com a Sala de Leitura e a Sala Google. Vai ficar mais fácil para aprender.”

Apresentação de balé, uma das oficinas do ensino em tempo integral | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Avanços

A Emefi Mercedes Perotti foi a 34ª escola a receber o selo Educação 5.0. Somente neste ano, já foram certificadas as escolas Sônia Maria Pereira da Silva (Novo Horizonte) e Maria Augusta Moreira da Costa (Jardim Uirá).

A escola do Rio Comprido foi municipalizada há 14 anos e tem 160 alunos em período integral, com os estudantes ficando na unidade o dia todo. Eles participam de oficinas e atividades de dança, música, tecnologia, pintura em tela, esporte, balé, circo e desenho.

Com a certificação 5.0, os alunos serão atendidos com espaços novos completamente equipados, como as salas Google, Maker, de Leitura e para Educação Especial.

A Sala Google garantirá avanços ainda maiores | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

O programa

O programa Educação 5.0 possibilita que a educação pública se atualize e acompanhe o desenvolvimento do mundo, com as tecnologias e novidades que preparam a nova geração para o futuro.

Os novos ambientes, salas, laboratórios, ferramentas tecnológicas e projetos pedagógicos visam o desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais dos estudantes, que se preparam para o futuro.

O programa Educação 5.0 foi lançado pela Prefeitura em 2021 e visa consolidar a transformação digital na rede de ensino municipal com um novo modelo educacional, em que a escola passa a dispor de ferramentas tecnológicas para aprimorar o ensino, além de ambientes mais dinâmicos, colaborativos e de interação.

Foi dia de festa para mais uma escola: já são 34 com Educação 5.0 | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Tesouros

Como disse Daniela Ricotta Pereira Rosa, a diretora da Emefi Mercedes Perotti, os alunos são os tesouros que os professores recebem dos pais.

Com a Educação 5.0, conforme está escrito em uma das paredes da escola, os alunos farão coisas incríveis e alçarão voos cada vez mais altos, com ensino de qualidade, inovação e tecnologia para um futuro promissor.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Educação e Cidadania