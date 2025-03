AVISO DE PAUTA: Evento SC por Elas terá lançamento do edital para o Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres

O Governo de Santa Catarina realiza na próxima segunda-feira, dia 24, no Teatro Ademir Rosa (CIC), o evento SC por Elas, que integra a programação do Mês da Mulher e contará com diversas atividades. O destaque é o lançamento do edital para a elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres.

Por meio do edital que será lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), O Governo de Santa Catarina vai contratar diversos especialistas para a elaboração e implementação. A iniciativa é coordenada em parceria pela vice-governadora Marilisa Boehm e pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. O investimento será de R$ 1.008.000,00.

Outro destaque do evento será o lançamento da campanha SC Elas, da Secretaria de Administração, em parceria com a SAS, para incentivar a adesão à lei nº 18.300, que determina a reserva de vagas para mulheres vítimas de violência em editais de licitação que visem a contratação de empresas para prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública estadual.

A programação conta ainda com apresentação do Coral Vozes que Não Calam, da Guarda Municipal de Florianópolis e com a palestra: Mulheres equilibristas com a jornalista Adriana Loch.

Serviço:

O quê: Evento SC por Elas

Quando: Segunda-feira, dia 24 de março, às14h

Local: Teatro Ademir Rosa- Centro Integrado de Cultura, Av. Irineu Bornhausen, nº 5.600 – Agronômica – Florianópolis

Mais informações:

Jornalista Helena Marquardt

Assessoria de Comunicação – Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família

(48) 3664-0916

E-mail: helenamarquardt@sas.sc.gov.br