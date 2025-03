Programa “HumanizAção” acolhe 31 pessoas em situação de rua neste sábado (22) – Agência de Notícias

Posted on

Sheila Faria Secretaria de Saúde “No curso conheci profissionais do hospital e senti que estou em boas mãos”. A frase é de Érika Dioguina Ferreira Cardoso, grávida do primeiro filho e que participou na terça-feira (30) do Curso de Gestante do Hospital Municipal. O curso foi o primeiro do ano e atraiu 30 pessoas […]