“Esquenta Open” de Vôlei de Praia é realizado no CEU das Artes do Laranjeiras no próximo domingo (30) – Agência de Notícias

O “Esquenta Open” de Vôlei de Praia acontece no próximo domingo (30), das 8h às 13h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, localizado no Parque das Laranjeiras.

Realizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), o evento é aberto a todos os interessados, desde iniciantes até jogadores mais experientes.

A quadra de areia do CEU das Artes passou por completa revitalização e agora conta com areia especial para a prática da modalidade, vestiários e banheiros acessíveis, além de iluminação LED, permitindo sua utilização também no período noturno.

O objetivo do “Esquenta Open” é reunir os praticantes da modalidade para conhecerem esse novo espaço, estimular a prática do vôlei de praia e fomentar a criação de uma turma permanente de aulas no local. Além disso, o evento servirá para reunir interessados na participação de um torneio, que será realizado em breve.

O vôlei de praia é uma modalidade que, além de excelente forma de lazer, proporciona diversos benefícios à saúde, como melhora do condicionamento físico, fortalecimento muscular, aumento da resistência cardiovascular e desenvolvimento da coordenação motora. A prática esportiva promove ainda socialização e bem-estar, incentivando um estilo de vida mais ativo e saudável.

O CEU das Artes está localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 99705-6713.