IFSP é contemplado no Programa Proequipamentos da Capes – IFSP

Posted on

As equipes atuaram no ordenamento urbano e de trânsito na praia de Copacabana – Robert Gomes/Prefeitura do Rio A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal atuaram no show da Madonna com mais de 1.130 agentes com foco no ordenamento urbano e do trânsito, fiscalização do estacionamento irregular, de táxis, veículos de aplicativos, transporte […]