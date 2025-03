Seinfra executa serviços de manutenção na rede de drenagem, iluminação pública e Operação Tapa-Buraco

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) inicia a semana com serviços de manutenção de iluminação pública, na rede de drenagem e com a Operação Tapa-Buraco. As ações serão realizadas em 41 bairros ao longo de toda a segunda-feira (24).

As equipes de manutenção da rede de drenagem realizam serviços de limpeza e desobstrução de galerias com remoção de entulhos e abertura de lançamentos nos bairros de Ernani Sátiro, Centro, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bessa, Paratibe, Esplanada, Cristo, Bairro dos Estados, Geisel e Valentina.

A Operação Tapa-Buraco vai realizar manutenção no Geisel, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Mumbaba, Varjão, Oitizeiro, Castelo Branco, Cuiá, Muçumagro, Grotão, Esplanada, Alto do Mateus, Mandacaru, Alto do Céu, Centro, Jardim Cidade Universitária, Gramame, Valentina, José Américo, João Paulo II, Costa do Sol, Jardim São Paulo, Água Fria, Colinas do Sul, Cristo, Jaguaribe, Planalto da Boa Esperança, Manaíra, Cabo Branco, Bessa e Miramar.

Os serviços de iluminação pública vão passar pelos bairros do Cristo, Funcionários IV, Gramame, Colinas do Sul, Alto do Mateus, Bairro dos Novais, Oitizeiro, Valentina, Parque do Sol, Muçumagro, Paratibe, Mangabeira IV, Tambauzinho, Rangel, Torre e Mandacaru.

A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.