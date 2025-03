Alunos de Boa Vista constroem óculos de realidade virtual com cascas de buriti e são premiados em concurso nacional da CGU

Foto: Divulgação Semuc



Boa Vista mais uma vez mostrou sua força no cenário nacional da educação. A Escola Municipal Palmira de Castro Machado recebeu prêmio de 1º lugar estadual na categoria “Mobilização” do Concurso de Desenho e Redação da Controladoria-Geral da União (CGU).

A conquista é fruto do trabalho coletivo e criativo dos alunos do 3º ano A, com o projeto “Board Buriti – Uma tecnologia sustentável”.

Os alunos construíram óculos de realidade virtual com cascas de buriti, aliando sustentabilidade e inovação tecnológica.

Além disso, o equipamento é junto a um aplicativo com apoio da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital (SMTI). Isso por meio do projeto BV 128. Adaptado para celular, proporciona aos alunos um passeio imersivo pela história de Boa Vista.

Além disso, o projeto contou com a participação dos professores e alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE), com o projeto “Viajando no Tempo”, que utiliza recursos tecnológicos para promover reflexões sobre história, cidadania e noções de temporalidade com estudantes com deficiência.

Participaram 843 alunos e 30 professores, com a produção de 287 trabalhos entre desenhos e redações. Como prêmio, a unidade de ensino recebeu um Macbook e o certificado de “Escola Cidadã”.

Engajamento que faz a diferença

Segundo o coordenador pedagógico Marcos Silva, a mobilização envolveu toda a comunidade escolar e foi incorporada aos projetos de aprendizagem.

“Trabalhamos temas como propaganda nas mídias digitais, combate ao cyberbullying e às fakenews, sempre de forma integrada com as habilidades socioemocionais. Os projetos ‘Board Buriti’ e ‘Viajando no Tempo’ foram exemplos claros de como aliar tecnologia, inclusão e protagonismo dos estudantes. A criação do Espaço Maker Professora Maria das Graças também foi essencial para ampliar essas possibilidades”, afirmou

Do mesmo modo, o entusiasmo dos alunos foi evidente. Thiago Siqueira e Keilla Machado, ambos de 9 anos, relataram a alegria de participar da criação dos óculos. “A gente gostou muito, principalmente da parte de montagem. Adoramos aprender sobre Boa Vista dessa forma, pois fica tudo mais divertido e interessante”, contaram.

Compromisso com uma educação de qualidade

Do mesmo modo, outro destaque do concurso foi a Escola Municipal Raimundo Eloy Gomes. A aluna Adriana Garcia, da EJA, foi vencedora da categoria “Redação” com o texto intitulado “Cidadania Digital: Acesso e Educação para a Democracia”. A premiação será na noite desta terça-feira, 25, quando ela e seu professor orientador receberão Macbooks e certificados de reconhecimento.

“É um trabalho que transforma. Essas conquistas mostram que estamos no caminho certo. O trabalho realizado nas escolas, por meio de parcerias como essa da CGU, está alinhado à BNCC [Base Nacional Comum Curricular] e à nossa proposta curricular. É uma educação que desenvolve pensamento crítico e transforma vidas. Ver duas escolas da nossa rede entre as melhores do país é motivo de muito orgulho”, afirmou.

Município e o concurso

Por fim, o coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção da CGU e superintendente adjunto do órgão, Celso Duarte, também destacou a importância da participação de Boa Vista. “A Prefeitura de Boa Vista vem acumulando reconhecimentos em nosso concurso ao longo dos anos. Isso demonstra o compromisso com a construção de uma sociedade mais ética e participativa, desde a infância”, concluiu.

