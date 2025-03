Funjope divulga resultado preliminar do edital Paixão de Cristo nos Bairros

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta segunda-feira (24), o resultado preliminar do edital Paixão de Cristo nos Bairros 2025, cujo valor é de R$ 100 mil. A lista com os dez projetos selecionados pode ser consultada no Portal da Transparência, no link. Ainda cabe recurso.

“A Paixão de Cristo que realizamos é importante porque nós conseguimos gerar um estímulo para o campo do teatro da cidade de João Pessoa. Nesse período, por exemplo, nós mobilizamos cerca de 110 profissionais das artes cênicas, entre atores, atrizes, técnicos de iluminação, de cenografia, maquiadores. Todo o campo do teatro é mobilizado. Nós também valorizamos muito o teatro comunitário nos bairros. Por isso que, há três anos, realizamos esse edital específico para estímulo de grupos de teatro comunitário”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A encenação da Paixão de Cristo vai acontecer em dez bairros, mobilizando muito os moradores dessas localidades. “Todo cidadão e cidadã do mundo ocidental tem um apego simbólico e emocional muito forte com o drama de Jesus, com o momento da Paixão de Cristo. Então, nós renovamos esse espírito para nossa população, ao mesmo tempo em que estimulamos os grupos de teatro das comunidades”, destaca o diretor.

Recurso – De acordo com o edital, os proponentes podem recorrer da decisão da comissão apenas no que diz respeito à contagem de pontos, conforme o item 4.4. Esses recursos devem ser encaminhados através do e-mail: dace.funjope@gmail.com até as 23h59min do dia 28 de março.

Bairros – Este edital premia dez propostas de montagem de espetáculos cênicos que serão apresentados nos bairros de João Pessoa, durante a Semana Santa.

O objetivo é o incentivo da cultura nas comunidades, a promoção da melhoria e manutenção dos espetáculos, o fortalecimento do turismo interno e, consequentemente, a geração de trabalho e renda, impulsionando a economia local.

“Faz parte do nosso projeto de inclusão, de valorização da diversidade das culturas de João Pessoa, o que é sempre estimulado pelo prefeito Cícero Lucena”, acrescenta Marcus Alves.