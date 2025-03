Palco Soul promete encontros memoráveis no Campão Cultural com grandes nomes da MPB, Soul e Samba

O Campão Cultural – III Festival de Arte, Diversidade e Cidadania acontecerá na Capital sul-mato-grossense entre os dias 27 e 30 de março e entre 4 e 6 de abril, contando com intensa programação em diversos locais e atrações artísticas espalhadas pela cidade. O Festival é realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

Um dos destaques da programação será o Palco Soul, que nos dias 29 e 30 de março, na Praça do Rádio, recebe grandes apresentações, reunindo talentos da música em performances variadas e cheias de colaborações especiais.

No sábado, 29 de março, a programação começa às 18h com o show envolvente do Ultra Soul, que sobe ao palco ao lado de Aparecido. Em seguida, às 20h, é a vez da lendária Black Rio, com a cantora Thulla Melo. No domingo, 30 de março, a noite ganha ainda mais brilho com a união de Isabel Fillardis e Sandra de Sá, que se apresentam juntas às 19h.

“O Campão é essa mistura de ritmos urbanos que levaremos para todos os cantos da cidade e nada mais emblemático que levar artistas como Black Rio, e Sandra Sá para o centro, para o palco da Praça do Rádio, com acesso da população e todos que queiram curtir uma boa música”, enfatiza o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes Pinto.

Confira as atrações:

Sandra de Sá

Dona de uma personalidade marcante e um timbre de voz singular, Sandra de Sá interpretou canções que se tornaram verdadeiros hits da nossa música. Elas não apenas fazem parte de sua identidade, mas também retratam a realidade vivida, sempre com uma visão alegre e otimista.

A proposta é um show que passeia por diversos ritmos, da MPB, Soul e Samba ao Funk. Criado com muito amor e carinho, o espetáculo é dirigido pela própria Sandra de Sá, que desfila sucessos inesquecíveis de seu repertório, como “Retratos e Canções”, “Vale Tudo”, “Joga Fora”, “Bye Bye Tristeza” e “Olhos Coloridos”. Um show repleto de emoção e talento, que promete ser mais um grande sucesso.

Banda Black Rio

A banda Black Rio se formou em 1977, sob o comando do conceituado saxofonista Oberdan Magalhães. O seu início foi marcado pelo lançamento do álbum Maria Fumaça que se tornou símbolo do movimento Black Rio, do qual veio o nome da banda.

O histórico Maria Fumaça apresenta faixas como Mr. Funky Samba, exaltando a fusão do samba brasileiro com o funk setentista norte-americano, e de mesmo nome do álbum, que foi tema da novela Locomotivas, da TV Globo, dando notoriedade à banda na época.

Em 1978, foi lançado o Gafieira Universal, impulsionado pela grande repercussão que o Maria Fumaça teve com o público. A banda seguiu a estética do primeiro álbum, adicionando vocais à algumas de suas composições, como Vidigal.

Aparecido

Todo o groove e malemolência das terras tupiniquins reverberadas em forma de música e bailado solto. Aparecido da Silva conduz com a elegância de um crooner jazzístico e o carisma de um bom malandro do samba, um baile recheado de brasilidade e swing.

Homenagem a Música Preta Brasileira é o atual projeto com o Baile do Aparecido, com versões de sucessos de Tim Maia, Gil, Zeca Pagodinho, Djavan, Seu Jorge, Jorge Ben Jor, autorais e muito mais.

Paulo Vinicius Aparecido da Silva, é um cantor, ator e compositor brasileiro. Como ator, estudou na escola O Tablado e também se dedicou à palhaçaria, tendo ganho três festivais. Na música Aparecido começou sua carreira com a banda “A La Fonseca”, fazendo um tributo a Lula Queiroga. Como compositor, ele tem um disco gravado por Leandro Léo, que inclui uma música escrita em parceria com Maria Gadú.

Ultra Soul

A Ultra Soul foi criada por Sandro Coiado com o intuito de resgatar a música negra americana como a Soul Music, o Funk e o R&B dos anos 70 e 80. A banda já acompanhou alguns artistas como: Ed Motta, Léo Maia, Vanessa Jackson, Dom Paulinho Lima, Edu Camargo, ambos do The Voice Brasil, entre outros.

Estruturada com quatro vocais que revezam entre si, fazendo belíssimas apresentações com espetaculares arranjos. Há 10 anos têm levado o melhor do Soul, Funk e R&B em lugares como: Virada Cultural Paulista, Bourbon Street, Charles Edward, Festival de Inverno, e também em outros estados como Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e em várias cidades do interior paulista. A banda faz clássicos como: Eart, Wind and Fire, Stevie Wonder, Zapp, Maxwell, Michael Jackson, Chaka Khan entre outros.

Isabel Fillardis

Além de seu talento como atriz, Isabel Fillardis também se destaca como cantora. Com uma voz cativante, iniciou sua carreira musical nos anos 90, lançando álbuns que mesclam influências do samba, soul, pop e da música popular brasileira.

Refeita é o nome do Show de estreia de Isabel Fillardis como cantora solo. O álbum traz canções autorais e releituras de clássicos da MPB, do samba, do soul e do pop, que refletem a trajetória, as influências e as inspirações da artista. Em seu show Isabel apresenta com grandes nomes como: Liniker, Djavan, Sérgio Loroza e Luedji Luna.

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Fotos: Arquivo/ Setesc