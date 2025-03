ASSISTIR Barcelona x Osasuna AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (27/03)

A partida entre Barcelona x Osasuna acontece HOJE (27), às 17 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Barcelona que buscar os três pontos em seus domínios.

Barcelona x Osasuna: Prévia, escalações e prognóstico

O Barcelona retorna à La Liga nesta quinta-feira (27) para enfrentar o Osasuna no Estadi Olímpic Lluís Companys, em partida adiada da 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi remarcado devido ao falecimento do médico do clube catalão, Carles Minarro Garcia. Ambas as equipes tentaram recorrer da nova data por conta da proximidade com a pausa para a Data FIFA, mas sem sucesso.

Momento das equipes

O Barcelona segue na briga por mais três títulos nesta temporada, além da Supercopa da Espanha conquistada em janeiro. A equipe comandada por Hansi Flick não perde há 18 jogos em todas as competições, com 15 vitórias e três empates. Antes da pausa internacional, os catalães superaram o Benfica na Champions League e venceram o Atlético de Madrid por 4 a 2, resultado que os colocou no topo da tabela, empatados em pontos com o Real Madrid.

Por outro lado, o Osasuna vive um momento delicado. O time não vence há seis partidas e caiu na tabela para a 14ª posição. Seu último triunfo como visitante contra o Barcelona aconteceu em julho de 2020, mas a equipe pode se inspirar na vitória por 4 a 2 no primeiro turno da atual temporada.

Últimos jogos

Barcelona (todas as competições):

✅ Vitória 4-2 vs. Atlético de Madrid

✅ Vitória 4-2 vs. Benfica

✅ Vitória 4-0 vs. Real Sociedad

➖ Empate 4-4 vs. Atlético de Madrid (Copa do Rei)

✅ Vitória 3-1 vs. Mallorca

Osasuna (todas as competições):

❌ Derrota 1-2 vs. Getafe

➖ Empate 3-3 vs. Valencia

❌ Derrota 0-2 vs. Celta Vigo

➖ Empate 1-1 vs. Real Madrid

➖ Empate 0-0 vs. Mallorca

Prováveis escalações

Barcelona:

Szczesny; Koundé, Eric García, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín López; Lewandowski.

Desfalques: Marc-André ter Stegen (lesão), Marc Bernal (lesão), Marc Casado (fora da temporada).

Osasuna:

Sergio Herrera; Areso, Catena, Herrando, Juan Cruz; Moncayola, Íbanez, Oroz; Rubén García, Gómez, Budimir.

Desfalques: Lucas Torró (suspenso), Bryan Zaragoza (dúvida), Enzo Boyomo (pode ser poupado).

Prognóstico e palpite

O Barcelona busca manter sua invencibilidade e pode abrir três pontos de vantagem na liderança da La Liga. Já o Osasuna tenta se afastar da zona de rebaixamento, mas enfrenta um adversário muito superior tecnicamente.

Palpite: Barcelona 3-1 Osasuna. A equipe catalã deve se impor jogando em casa e confirmar mais um triunfo na competição.

