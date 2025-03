Painel sobre protagonismo feminino no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul abre o ‘Delas Day’

Com nomes que são referência no empreendedorismo feminino e na construção de um Estado próspero, o painel ‘Desenvolvimento com elas, o presente em construção’ abriu a programação do Delas Day, evento realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul e Sebrae, no Bosque Expo, em Campo Grande.

Promovido pela SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), o painel foi palco de depoimentos que inspiram novas histórias, sob mediação da primeira-dama, Monica Riedel.

“Este é um evento que foi criado com muito carinho, construído com muita dedicação e principalmente respeito por todas as mulheres que estão aqui participando. Temos caravanas vindo do interior do Estado, e este pavilhão que não é pequeno está cheio de mulheres buscando inspiração e conhecimento para levar para a vida. Estamos aqui num encontro informativo para realmente ampliarmos nossos horizontes”.

De uma forma dinâmica, cada uma das cinco convidadas compartilharam sua trajetória pessoal e também profissional no empreendedorismo e na gestão.

Na introdução, a mediadora contextualizou que Mato Grosso do Sul é considerado um dos estados que mais cresce no País. “Estamos em pleno desenvolvimento tanto a nível nacional quanto internacional, e isso é fruto de pilares como investimento e inovação em tecnologia, respeito ao Meio Ambiente e também inclusão, sem deixar ninguém para trás”, apresentou Mônica.

CEO do grupo Vale Brum e presidente da franquia O Boticário em MS, Solange Brum contou como iniciou a jornada profissional e quais foram os desafios iniciais.

“A minha história começa com um perfume do Boticário que ganhei do meu marido e a inspiração veio pela busca da minha independência financeira”, lembra.

Solange ganhou de presente um perfume e resolveu ligar no 0800 da marca para saber onde encontrar uma loja próxima. Um ano depois da ligação, ela inaugurou a primeira loja em Coxim, que na época contava com 14 mil habitantes.

“Aquilo foi me desafiando todos os dias, porque eu não tinha experiência dos produtos, eu não tinha experiência de franquia, mas eu tinha o sangue de vendas nas veias. Comecei de porta em porta, igual hoje as nossas revendedoras fazem”, completa.

Empreendedora em turismo e no esporte, Kassilene Cordadeiro, brinca que apesar de ser conhecida pelas corridas, a carreira começou no primeiro segmento, e já conta com mais de 20 anos.

Sobre os desafios, Kassilene pontua que o maior deles está na contratação de mão de obra. “De pequena à grande empresa, todo mundo reclama do quanto é difícil contratar pessoas. Eu entrei numa busca de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e ao estudar, percebi que precisamos entender as pessoas e os talentos. Então, se o gestor tiver essa sensibilidade, quanto mais ele entender de gente, mais vai conseguir usufruir dessa mão de obra que está entrando e aloca-la na posição correta. Se eu pudesse dar uma dica seria essa: a pessoa que quer empreender tem que gostar de gente, estudar sobre gente, porque isso vai dar muitos frutos”, diz.

Quando a conversa seguiu o tema de representatividade e como as mulheres podem se fortalecer em um ambiente empreendedor, a palavra foi da gestora de RH da Suzano em Três Lagoas, Mônica Catânia.

“Nós não vamos permanecer em um ambiente de trabalho se a gente não se sentir segura, respeitada e principalmente onde tenha a oportunidade de se desenvolver e de crescer. Então, incluir tem que ser uma inclusão genuína, tem que acontecer de fato. Não só contratar, temos um papel de acolher as mulheres que estão chegando, oferecer mentoria, compartilhar nossas histórias mão no lugar de super-heroína, mas no lugar de trocar experiência, de aconselhar para que elas se sintam bem-vindas”, ressaltou.

Na vida de Thayanni Ribeiro, gestora do Recanto do Peão, atrativo de turismo rural em Bonito, o empreendedorismo exigiu dela muita persistência para fazer com que a fazenda da família se voltasse ao turismo. O trabalho começou ofertando cavalgadas em Bonito, fora das terras familiares.

“A gente implantou lá o passeio a cavalo, no fim de 2014. No primeiro mês, a gente não recebeu ninguém, nenhum turista veio. Quando foi dia 5 de janeiro de 2015, eu falei para o meu marido: é lua cheia, hoje nós vamos fazer passeio a cavalo à noite. A gente precisa inovar nesse negócio de cavalo, a gente não tem água para atrativo, não tem como concorrer com as pessoas que já existem”, lembra.

O negócio deu certo e levou cinco anos para Thayane trazer a ideia para a fazenda do sogro. “Vocês acreditam? Cinco anos. Hoje, participo de vários eventos, e minha sogra vê em mim o reflexo daquilo que talvez ela gostaria de ter feito na área rural e não conseguiu”, acredita.

À diretora de indústria da Semalo, Adriana Sato, coube compartilhar o que teria feito de diferente na carreira com o aprendizado que vivencia hoje? A resposta foi autoconhecimento.

“Nós temos que saber quem nós somos, quais habilidades nós temos, e principalmente, quais não temos e que nós precisamos desenvolver. O autoconhecimento é muito importante, porque nós precisamos ter um ponto de partida. Se você não sabe onde você está, para onde você está indo, é muito fácil você se perder no meio desse caminho”.

Delas Day

O Governo de Mato Grosso do Sul está levando ao evento Delas Day uma programação especial e transformadora, com a participação de agentes públicos e convidados das secretarias da Cidadania (SEC), de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS).

Temas sobre liderança, empreendedorismo, inclusão social, política, diversidade, justiça, educação, economia criativa, além de ofertas exclusivas de emprego, serão apresentados durante o evento, que conta com o mote ‘Jornadas que inspiram novas histórias’ e acontece nos dias 26 e 27 de março, com entrada gratuita, no Bosque Expo (Shopping Bosque dos Ipês), em Campo Grande.

Paula Maciulevicius, Comunicação da Cidadania

Fotos: Bruno Rezende/Secom