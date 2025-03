Simpósio de Literatura Latino-americana: inscrições abertas 

Por MRNews



Evento online e gratuito recebe inscrições de trabalhos até 15 de julho; seminário acontece em setembro

O Campus Itaquaquecetuba do IFSP será o organizador do IV Simpósio de Literatura Latino-americana contemporânea: tensões, imaginários e intersecções (IV Sillac), a ser realizado de forma virtual entre os dias 9 e 11 de setembro de 2025.

Em sua quarta edição, o Sillac tem como objetivo promover o diálogo e o intercâmbio de experiências entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros, que se dedicam aos estudos da literatura latino-americana contemporânea, entendida como a produção literária realizada a partir de 1970.

O evento é realizado em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), a Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade de Pernambuco (UPE), que será a anfitriã do simpósio.

O evento contará com oficinas e minicursos sobre literatura latino-americana contemporânea ministrados por convidados da Comissão Organizadora.

Haverá certificado para os participantes do evento previamente inscritos e publicação dos trabalhos completos apresentados nos anais do evento.

Inscrições para apresentações

As inscrições para as apresentações vão até 15 de julho de 2025. Podem se apresentar nas sessões de comunicação: graduandos (desde que apresentem carta de recomendação de professor orientador da pesquisa), graduados, mestrandos, mestres, doutorandos e doutores, desde seus trabalhos estejam alinhados a algum dos eixos temáticos do evento:

a) Violência na literatura latino-americana contemporânea; b) Insólito ficcional na literatura latino-americana contemporânea; c) Escrita de mulheres latino-americanas contemporâneas; d) Imaginários e deslocamentos na América Latina; e) Crítica literária latino-americana contemporânea; f) Literatura latino-americana contemporânea e outras artes; g) Literatura latino-americana contemporânea na sala de aula; h) Escritas de si e da intimidade na literatura latino-americana contemporânea; i) Literaturas infantil e juvenil latino-americanas contemporâneas.

Confira as regras para submissão de trabalho e a programação completa do evento aqui.