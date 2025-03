AO VIVO Gil Vicente x Benfica assistir EM DIRETO Primeira Liga Portugal 24/25, HOJE (28/03), escalações, palpites

O jogo entre Gil Vicente x Benfica pelo Campeonato Português 2024/2025 (Primeira Liga Portugal), acontece hoje, HOJE (28) às 18h15 hs. O mandante desta partida será Gil que busca a vitória sob seus domínios.

AO VIVO

Prévia: Gil Vicente x Benfica – Primeira Liga 2024/2025

Data e Horário: 28 de março de 2025, 18h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade de Barcelos

Após uma pausa de duas semanas, a Primeira Liga retorna com um confronto decisivo para ambas as equipes. Gil Vicente recebe o Benfica em busca de uma recuperação, enquanto os visitantes buscam manter sua excelente fase para seguir firme na disputa pelo título.

Análise da Partida

Gil Vicente atravessa um momento muito difícil na competição. A equipe não vence há sete jogos, com seis derrotas e um empate, o que os colocou na zona de perigo da tabela. Na última rodada, a equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Santa Clara, estendendo sua série negativa. Com apenas 23 pontos, Gil Vicente ocupa a 14ª posição, empatado com Estoril Praia e Estrela Amadora, que lutam contra o rebaixamento.

O grande problema do time de César Peixoto é a falta de poder ofensivo, já que a equipe não marcou gols em seis dos últimos sete jogos e não vence desde a vitória por 1 a 0 sobre o Moreirense, em dezembro de 2024. Além disso, o desempenho em casa também preocupa, com três derrotas consecutivas.

Por outro lado, o Benfica vive uma fase iluminada, com seis vitórias consecutivas na Primeira Liga, o que os colocou na 2ª posição, apenas três pontos atrás do Sporting Lisboa, líder da competição. O time de Bruno Lage vem de uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Rio Ave, onde, apesar de sofrer um empate, conseguiu virar e garantir os três pontos com um gol decisivo de Kerem Akturkoglu.

A equipe tem sido extremamente prolífica no ataque, marcando pelo menos três gols em cinco dos últimos seis jogos, e com 59 gols marcados, é a segunda melhor ofensiva da competição, apenas atrás do Sporting.

Noticiário das Equipes

Para Gil Vicente, o técnico César Peixoto pode contar com algumas mudanças em sua escalação. O meia Jesus Castillo retornou da seleção e é dúvida para a partida. Mohammed Bamba deve ser o substituto se Castillo não jogar. Tomas Casares já se recuperou de lesão e pode voltar ao time titular, enquanto Kanya Fujimoto deve atuar na lateral caso a equipe precise de mais solidez defensiva.

No lado do Benfica, Tiago Gouveia, Alexander Bah e Manu Silva estão fora de combate devido a lesões. Tomas Araujo e Ángel Di María também são dúvidas, e, se Araujo estiver apto, ele deve formar a dupla de zaga com Antonio Silva. No meio-campo, Florentino Luís e Leandro Barreiro são os favoritos para iniciar a partida.

Possíveis Escalações

Gil Vicente (4-3-3): Andrew; Cruz, Sa, Fernandes, Mewesi; Casares, Castillo, Garcia; Barmejo, Eduardo, Correia.

Benfica (3-4-3): Trubin; Araujo, Silva, Carreras; Santos, Aursnes, Florentino, Soares; Bruma, Pavlidis, Akturkoglu.

Previsão

O Benfica é amplamente favorito para este confronto, especialmente considerando sua forma atual e o histórico de vitórias nas últimas visitas ao Estádio Cidade de Barcelos. Gil Vicente, por sua vez, está em uma fase de muitas dificuldades, especialmente no setor ofensivo. A previsão é de uma vitória convincente para os visitantes por 3 a 0.

Este jogo é crucial para o Benfica, que está na luta pelo título e não pode desperdiçar pontos contra um adversário que luta contra o rebaixamento. Por outro lado, Gil Vicente precisa urgentemente de uma reação para evitar a queda para a segunda divisão.

Palpite: Gil Vicente 0-3 Benfica.