Dia de Campo em Hortifrúti começa nesta sexta-feira, 28, em Boa Vista

Foto: Giovani Oliveira/Semuc/PMBV



O Dia de Campo em Hortifrúti começa nesta sexta-feira, 28, no Centro de Difusão Tecnológica (CDT), localizado na região do Bom Intento, zona rural de Boa Vista. O evento da Prefeitura de Boa Vista segue até o dia 29 de março, voltado para a troca de experiência, acesso às novas técnicas e fortalecimento da agricultura familiar.

Nos dois dias serão ministradas palestras sobre manejo de pragas e doenças, café e cucurbitáceas. Os participantes ainda terão a oportunidade de conhecer novas culturas aptas para cultivo em Boa Vista. De acordo com o responsável pelo campo experimental, Roy Rogeres, a estrutura do evento e canteiros estão prontos.

“Os canteiros atenderam às expectativas e estão com frutas, verduras e legumes para exposição das culturas. Já, as empresas estão equipando os standes com inovações disponíveis no mercado para os agricultores terem acesso aos equipamentos e insumos. Trabalhamos para que os produtores tenham a melhor experiência”, disse.

Técnicas e culturas

Cebola, cenoura, beterraba, berinjela, tomate, hortaliças, melão, melancia, abobrinhas e café estão entre as culturas apresentadas nesta edição do evento. O uso do mulching, técnica agrícola que consiste em cobrir o solo com um filme plástico ou com materiais orgânicos, terá destaque no evento, uma vez que contribui para produtos de maior qualidade, economia de água na irrigação, dentre outros.

