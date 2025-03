Polícia Militar de Santa Catarina presta especial homenagem aos 190 Mais Veteranos

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) realizou na quarta-feira, 26, no Centro Multiuso de São José, a solenidade 190 Mais Veteranos, que homenageia os valorosos veteranos da corporação que construíram a história da PMSC até o momento.

O encontro reuniu veteranos de todo o estado, com destaque para os 190 mais antigos. E com o intuito de simbolizar a importância desses antigos combatentes, a PMSC entregou as boinas dos veteranos, que representa não apenas a trajetória de cada um dos agraciados, mas também a continuidade do compromisso com os valores de bravura, disciplina e espírito de corpo, que sempre nortearam suas condutas.

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

As boinas azuis dos veteranos foram doadas para a PMSC através do patrocínio da Associação Capitão Osmar Romão da Silva (Acors), da Associação Beneficente dos Militares Estaduais de Santa Catarina (Abepom), da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina (Aprasc), da Associação dos Subtenentes Militares Estaduais de Santa Catarina Triângulo Dourado (ATD) e da Associação Barriga Verde dos Oficiais Militares Estaduais (ABVO), como um gesto de reconhecimento e valorização dos antigos oficiais e praças.

Para o comandante-geral da corporação, coronel Emerson Fernandes, a solenidade que integra o calendário de comemoração dos 190 anos da PMSC é um tributo à história. “Certamente temos muito que agradecer a estes bravos oficiais e praças que em seu divido tempo, fizeram o melhor em favor da sociedade catarinense”, completou.

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Entre os antigos comandantes veteranos, destaca-se a presença do antigo comandante-geral da PMSC, coronel veterano Sidney Carlos Pacheco. Estiveram presentes, além do comandante-geral da PMSC, coronel Emerson Fernandes, o subcomandante-geral, coronel Jofrey Santos da Silva, do coronel veterano Daniel dos Santos Fernandes (pai do comandante-geral), do 3º sargento veterano, Raul Brás da Costa, com 99 anos e do deputado estadual Mário Motta, que representou a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc).

Veja abaixo vídeo com o coronel veterano Sidney Carlos Pacheco:

Veja abaixo vídeo com o comandante-geral da PMSC, coronel Emerson Fernandes:

:: Clique AQUI e veja as fotos do evento!