Sorocaba recebe Prêmio Excelência Educacional do governo estadual e é destaque com outros dois reconhecimentos em nível nacional

O Governo do Estado de São Paulo premiou, nesta terça-feira (25), no Memorial da América Latina, em São Paulo, 470 municípios que se destacaram na alfabetização de crianças. Sorocaba esteve entre os ganhadores do Prêmio Excelência Educacional, que faz parte do programa Alfabetiza Juntos SP e reconhece os esforços das redes municipais no alcance e, em muitos casos, na superação das metas estabelecidas na avaliação do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) 2024.

Foram premiados municípios com escolas vencedoras no Prêmio Excelência Educacional, que reconheceu 1.171 escolas municipais de 442 cidades. Sorocaba figurou entre esses municípios que se destacaram, prestigiando as metas alcançadas por 28 escolas da nossa rede municipal de ensino.

As escolas premiadas foram: E.M. “Dr. Achilles de Almeida”; E.M. “Prof. Amin Cassar”; E.M. “Prof.ª Ana Cecília F. P. Pontes”; E.M. “Ary de Oliveira Seabra”; E.M. “Prof. Benedicto Cleto”; E.M. “Prof.ª Darlene Devasto”; E.M. “Duljara Fernandes de Oliveira”; E.M. “Prof. Edemir Antônio Digiampietri”; E.M. “Edward Frufru da Silva”; E.M. “Ernesto Martins”; E.M. “Prof. Dirceu Ferreira da Silva”; E.M. “Prof. José Osório de C. M. e Almeida”; E.M. “Jaci Dourado Matielli”; E.M. “Ronaldo Campos de Arruda”; E.M. “Prof.ª Genny Kalil Milego”; E.M. “Dr. Getúlio Vargas”; E.M. “Dr. Hélio Rosa Baldy”; E.M. “Prof.ª Inês Rodrigues Cesarotti”; E.M. “João Francisco Rosa”; E.M. “Prof.ª Josefina Zília de Carvalho”; E.M. “Leda Therezinha B. Rodrigues”; E.M. “Leonor Pinto Thomaz”; E.M. “Prof.ª Maria de Lourdes A. de Moraes”; E.M. “Prof.ª Maria de Lourdes M. Martinez”; E.M. “Prof.ª Maria Ignez F. Deluno”; E.M. “Prof.ª Norma Justa Dallara”; E.M. “Dr. Oswaldo Duarte”; E.M. “Rosa Cury”.

A premiação tem como critério o Índice de Excelência Educacional (IEE), baseado nos resultados do Saresp. Cada escola tinha uma meta individual, considerando evolução de notas, complexidade da unidade, tamanho, vulnerabilidade social e o fato de integrar o regime de ensino em tempo parcial ou integral. O valor do Prêmio Excelência Educacional é de R$ 100 por estudante matriculado na unidade escolar premiada, recursos que serão revertidos exclusivamente a ações de melhoria das condições escolares e dos resultados de aprendizagem.

O evento reuniu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas; o secretário de Estado da Educação, Renato Feder; o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), entre outras autoridades e representantes dos municípios premiados.

Selo Ouro pelo MEC

Sorocaba também foi agraciada com o Selo Ouro, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é um reconhecimento a esforços e iniciativas exitosos das secretarias de Educação na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças. A iniciativa foi lançada por meio do Decreto nº 12.191, de 20 de setembro de 2024.

Em sua primeira edição, foram premiados 2.592 municípios e 13 estados com o Selo Ouro, a mais alta avaliação da insígnia. Entre os que receberam a distinção está Sorocaba. Também foram concedidos o Selo Prata, a nove estados e 1.062 municípios, e o Selo Bronze, a três estados e 533 municípios.

A iniciativa do Ministério da Educação visa reconhecer o trabalho das Secretarias de Educação na alfabetização das crianças brasileiras, celebrando os avanços alcançados ao longo do ano. Participam as Secretarias Estaduais, Municipais e Distrital de Educação que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Alimentação Escolar também é premiada

Sorocaba também foi premiada nacionalmente, neste mês de março, durante a 6ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional. O reconhecimento, neste caso, veio em decorrência das atividades desenvolvidas pela Divisão de Alimentação Escolar, da Secretaria de Educação (Sedu), que foram reconhecidas, no último dia 17, no evento realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A iniciativa selecionou 20 municípios, dentre os 1.712 participantes que promoveram a alimentação saudável, por meio de ações realizadas no ano letivo de 2024, nas escolas públicas da educação básica atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Para os profissionais da área que atuam no município, a premiação simboliza um marco na história da alimentação escolar de Sorocaba, enaltecendo o trabalho desenvolvido em parceria com as unidades de ensino. Em decorrência do bom desempenho, o projeto sorocabano fará parte de um livro nutricional elaborado pelo próprio FNDE, ao lado dos outros municípios selecionados.

Os impactos das ações em alimentação escolar já eram perceptíveis no segundo semestre de 2024, quando uma pesquisa de satisfação referente ao atendimento realizada pela Divisão de Alimentação Escolar, da Sedu, apontou 99,27% (ótimo/bom) de aprovação, ante 98,46% (ótimo/bom) registrado no primeiro semestre do mesmo ano.