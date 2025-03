BOLETIM – Atividade econômica de Santa Catarina cresce 7,1% em janeiro, maior alta do país

Posted on

Rosi Masiero Secretaria de Manutenção da Cidade A Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta quinta-feira (4) uma obra emergencial para recuperar um trecho com afundamento entre as ruas Coronel José Monteiro e Vilaça, no Centro, causado pela chuva do dia anterior. A caixa de galeria acabou se rompendo devido ao alto volume […]