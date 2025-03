Posted on

Estão abertas a partir da 0h01 desta sexta-feira, 26 de julho, as inscrições para o Prêmio Catarinense de Cinema 2024. Proponentes têm até as 23h59 do dia 12 de setembro para enviar seus projetos por meio da plataforma oficial, onde também está disponível a íntegra do Edital: premiodecinema.fepese.org.br. :: INSCREVA-SE AQUI “Com o lançamento desta nova edição […]