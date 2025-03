Prefeitura de Nova Iguaçu vai construir escola em Engenho Pequeno

O bairro de Engenho Pequeno vai ganhar uma escola nova. A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou a demolição da Escola Municipal Capitão Silvino Azeredo para a construção de um prédio moderno, com 11 salas de aula, além de biblioteca, cozinha, refeitório, quadra esportiva, vestiários e banheiros. A nova unidade terá capacidade para 460 alunos em 18 turmas.

Para não interromper as aulas, a Secretaria Municipal de Educação remanejou os alunos da escola para um prédio alugado no fim do ano passado. Com isso, nenhuma criança ficou sem estudar. A demolição deve demorar cerca de quatro meses.

“A nova escola vai dar uma nova característica à região. Vamos trocar um prédio que estava ultrapassado por um moderno, climatizado e com acessibilidade. Iremos melhorar as salas de aula de todas as escolas de forma gradativa, incluindo a climatização”, afirmou o prefeito Dudu Reina, que esteve na escola para acompanhar as obras.

Outra grande obra de infraestrutura na rede municipal de educação visitada pelo prefeito foi a da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Maria Ione Sales de Oliveira, no Jardim Pernambuco, recentemente inaugurada.

A unidade conta com 235 alunos matriculados de 2 a 5 anos, em horário integral de 8h às 16h, com quatro refeições ao dia. Além das dez salas de ensino, a escola tem lactário. O sistema de climatização do prédio está sendo instalado e aguarda também o aumento de carga elétrica por parte da concessionária Light.

“A Prefeitura vai construir mais unidades como esta, com salas multiuso, berçário, cozinha e refeitório para dar mais conforto para nossas crianças. Os pais podem ficar tranquilos que seus filhos terão um ótimo espaço para estudar”, afirmou Dudu Reina.