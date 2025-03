Mazatlán x Atlas FC ASSISTIR AO VIVO HOJE (29/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Mazatlán x Atlas FC é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (29) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Mazatlán como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Mazatlán x Atlas FC: Previsão, Probabilidades e Onde Assistir

A 13ª rodada do Clausura da Liga MX 2025 promete um duelo equilibrado entre Mazatlán FC e Atlas FC. A partida está marcada para o dia 29 de março de 2025, às 00h00 (horário de Brasília), no Estadio de Mazatlán, no México. Ambas as equipes estão em situações semelhantes na tabela e buscam uma vitória para subir na classificação.

Situação na Tabela

O Mazatlán FC ocupa atualmente a 12ª posição na tabela, somando 13 pontos. A equipe vem de uma campanha irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

O Atlas FC, por sua vez, está logo atrás, na 13ª posição, também com 13 pontos. No entanto, o time tem um retrospecto recente um pouco mais instável, com duas derrotas seguidas antes deste confronto.

Confronto Direto

Nos últimos 10 encontros entre Mazatlán e Atlas, a vantagem é ligeiramente favorável ao Mazatlán FC, que venceu cinco vezes, contra três vitórias do Atlas e dois empates. O histórico mostra um embate equilibrado, o que reforça a expectativa de um jogo disputado.

Odds e Probabilidades

As casas de apostas apontam um cenário bastante parelho para o confronto:

Betano Brazil Mazatlán FC: 2.57 Empate: 3.20 Atlas FC: 2.77



Segundo os dados estatísticos, o Mazatlán FC tem 38% de chances de vencer, enquanto o Atlas FC tem 36%. O empate é considerado um resultado possível, mas com menores probabilidades.

Destaques da Partida

Do lado do Mazatlán FC, o meio-campista Rodolfo Pizarro é um dos principais nomes da equipe, se destacando na criação de jogadas ofensivas.

No Atlas FC, o atacante Uroš Đurđević é a principal esperança de gols para a equipe. Seu desempenho será crucial para definir o rumo da partida.

Onde Assistir

Até o momento, não há transmissão confirmada para o Brasil. No entanto, os torcedores podem acompanhar o placar ao vivo e estatísticas detalhadas por meio de plataformas esportivas online.

Palpite Final

Com base nos desempenhos recentes e no histórico do confronto, espera-se um jogo equilibrado. O Mazatlán FC joga em casa e pode ter leve vantagem, mas o Atlas FC tem qualidade para surpreender. O empate também é uma opção viável.

Palpite: Mazatlán FC 1-1 Atlas FC





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

