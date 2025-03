Neymar pode bater pênalti decisivo na Kings League; fãs de CS apoiam a FURIA

A Kings League promete mais um momento histórico, e desta vez com a participação especial de Neymar. O astro do futebol pode ser o responsável por cobrar o “pênalti do presidente” pela FURIA, equipe que representa na competição. A possibilidade animou os torcedores da organização, incluindo a comunidade de Counter-Strike (CS), que já demonstrou apoio ao time.

O que é o “Pênalti do Presidente”?

Na Kings League, cada time tem direito a um lance especial chamado “pênalti do presidente”, onde o dono ou representante do clube pode cobrar uma penalidade. Com Neymar à frente da FURIA, a expectativa dos fãs é que ele assuma essa responsabilidade em uma das próximas partidas.

Fãs de CS apoiam a FURIA

A FURIA é uma das organizações mais populares do cenário de eSports, especialmente em Counter-Strike. Com a presença de Neymar, a torcida cresceu ainda mais, unindo fãs de futebol e eSports em um único propósito. Nas redes sociais, muitos torcedores do CS manifestaram apoio ao time na Kings League e aguardam ansiosos para ver o craque brasileiro em ação.

Quando Neymar jogará?

Ainda não há uma confirmação oficial sobre quando Neymar participará da Kings League, mas sua presença já movimenta a competição. Caso ele realmente bata o “pênalti do presidente”, será um dos momentos mais aguardados da liga.

Fique ligado para mais novidades sobre a participação de Neymar na Kings League!

Real Elite, G3x e FURIA nos Campeonatos da Kings League Brazil

A Kings League Brazil estreia neste sábado (29) e promete revolucionar o cenário do fut7 no país. Com um formato dinâmico e inovador, a competição traz times de destaque, como Rral Elite, G3x e FURIA, que entram na disputa com elencos reforçados e grandes expectativas. O torneio contará com transmissão ao vivo no YouTube, Twitch e outras plataformas, garantindo que os fãs possam acompanhar todas as emoções da liga.

O que é a Kings League Brazil?

A Kings League Brazil é uma versão nacional da liga criada pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué. Presidida por Kaká, a competição segue o modelo já consolidado na Espanha, trazendo um estilo de jogo ágil e repleto de regras diferenciadas, inspiradas em videogames. Entre os times participantes, destacam-se Rral Elite, G3x e FURIA, que chegam como fortes candidatos ao título.

Como funciona o torneio?

A Kings League Brazil reúne 10 equipes, que disputam partidas de 40 minutos. Cada time pode contar com até três estrelas no elenco, enquanto os demais jogadores foram escolhidos por meio de um Draft. As partidas apresentam regras dinâmicas, como:

Entradas progressivas : as equipes começam com um goleiro e um jogador de linha, adicionando mais atletas a cada minuto até completar sete.

: as equipes começam com um goleiro e um jogador de linha, adicionando mais atletas a cada minuto até completar sete. Wildcards : treinadores podem usar cartas especiais que influenciam o jogo, como shootouts ou penalidades.

: treinadores podem usar cartas especiais que influenciam o jogo, como shootouts ou penalidades. Gols em dobro : nos dois minutos finais, os gols valem o dobro.

: nos dois minutos finais, os gols valem o dobro. Gol de ouro: em caso de empate, a partida é decidida por morte súbita.

Transmissão ao vivo e onde assistir

Os jogos da Kings League Brazil serão transmitidos ao vivo nos seguintes canais:

YouTube : Canal oficial da Kings League Brazil, CazéTV, MadHouse TV.

: Canal oficial da Kings League Brazil, CazéTV, MadHouse TV. Twitch : Perfis de streamers como Gaules e O Estagiário .

: Perfis de streamers como e . Outras plataformas: Amazon Prime Video e Samsung TV Plus (Canal 2283).

Primeiras rodadas e confrontos

A rodada de abertura acontece às 17h (horário de Brasília) no Banijay Estúdios, em Guarulhos (SP). O primeiro confronto será entre Nyvelados FC x Desimpedidos Goti, mas os fãs também estão ansiosos para ver Rral Elite, G3x e FURIA em ação.

Expectativas para Rral Elite, G3x e FURIA

Os três times entram na competição com expectativas altas:

Rral Elite : time estratégico, aposta em um elenco equilibrado e jogadas táticas.

: time estratégico, aposta em um elenco equilibrado e jogadas táticas. G3x : equipe dinâmica e ofensiva, promete um jogo envolvente.

: equipe dinâmica e ofensiva, promete um jogo envolvente. FURIA: um dos favoritos, com um elenco forte e experiência competitiva.

Com um formato inovador e grandes estrelas envolvidas, a Kings League Brazil tem tudo para se tornar um dos principais torneios de fut7 do país. Acompanhe e torça pelo seu time favorito!

Nyvelados na Kings League Brasil: Elenco, Presidente e Agenda de Jogos

A Kings League Brasil promete ser uma revolução no futebol de entretenimento, e o Nyvelados, equipe presidida pela influenciadora Nyvi Estephan, quer surpreender na competição. A equipe aposta em um elenco competitivo e estratégias inovadoras para buscar o título na primeira edição do torneio.

Elenco do Nyvelados

O time conta com jogadores talentosos e um trio de wildcards que podem fazer a diferença em momentos decisivos. Confira os atletas que defenderão a equipe:

Presidente: Nyvi Estephan

Nyvi Estephan Wildcards: William de Jesus, Choco e Leo

Goleiros:

Defensores:

Nicolas Barutti

Vinicius Miranda

Meio-campistas:

Gustavo Simon

Matheus Neres

Bruno dos Santos

Bruno Mendes

Breno Arantes

Atacantes:

Agenda de Jogos do Nyvelados

O Nyvelados estreia no torneio contra o Desimpedidos Goti, no dia 29 de março, às 17h. Confira o calendário completo dos confrontos da equipe:

29/03 – 17h: Nyvelados x Desimpedidos Goti

Nyvelados x Desimpedidos Goti 31/03 – 18h: LOUD x Nyvelados

LOUD x Nyvelados 07/04 – 21h: Furia x Nyvelados

Furia x Nyvelados 14/04 – Horário a definir: Dendele x Nyvelados

Dendele x Nyvelados 21/04 – Horário a definir: Fluxo x Nyvelados

Fluxo x Nyvelados 26/04 – Horário a definir: Funkbol x Nyvelados

Funkbol x Nyvelados 28/04 – Horário a definir: Real Elite x Nyvelados

Real Elite x Nyvelados 03/05 – Horário a definir: Capim FC x Nyvelados

Capim FC x Nyvelados 05/05 – Horário a definir: G3X x Nyvelados

Regras Diferenciadas da Kings League

A Kings League Brasil tem um formato inovador e dinâmico. Os jogos são disputados em campos de futebol society, com tempos de 20 minutos por etapa. O início do jogo segue um modelo de X1, onde cada time começa com um goleiro e um jogador de linha, adicionando novos atletas a cada minuto até atingir sete jogadores em campo.

Além disso, os treinadores têm cartas especiais para alterar a dinâmica do jogo, como:

Pênalti presidencial , onde um membro especial do time bate um pênalti decisivo.

, onde um membro especial do time bate um pênalti decisivo. Gols com pontuação dobrada em momentos estratégicos.

em momentos estratégicos. Expulsão temporária de adversários com cartas especiais.

Caso o jogo termine empatado, a decisão vai para uma disputa de pênaltis no estilo shootout, semelhante ao hóquei no gelo.

O Que é a Kings League?

Criada pelo ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué, a Kings League mistura futebol tradicional com entretenimento digital e cultura pop. Com 12 equipes, a competição segue um formato inovador, com partidas transmitidas ao vivo em plataformas como Twitch e YouTube, alcançando milhões de espectadores.

Cada time conta com um “jogador 12”, que pode ser um ex-atleta renomado ou um influenciador do mundo dos esportes eletrônicos. Esse modelo garante um espetáculo envolvente para o público jovem e conectado.

Conclusão

O Nyvelados chega à Kings League Brasil como um dos times mais empolgantes do torneio. Com um elenco bem montado, estratégias inovadoras e a liderança de Nyvi Estephan, a equipe tem tudo para fazer bonito na competição. Resta agora acompanhar os jogos e ver até onde o time pode chegar!

Onde Assistir aos Confrontos da Primeira Rodada da King’s League Brazil

Se você é fã da King’s League Brazil e não quer perder nenhum lance, confira onde assistir aos emocionantes duelos da primeira rodada. Nesta rodada, os times entram em campo para disputar confrontos eletrizantes, e você pode acompanhar cada jogada ao vivo. Confira os principais jogos:

Loud SC x Fluxo FC

FC Real Elite x G3X FC

Dendele x Furia

Capim x Funkbol

Nyvelados FC x Desimpedidos Goti

Plataformas de Transmissão

Todos os jogos da King’s League Brazil serão transmitidos ao vivo pelas plataformas oficiais da competição. Você pode acompanhar os confrontos em:

YouTube: Acesse o canal oficial da King’s League Brazil para transmissões ao vivo, análises e bastidores.

Acesse o canal oficial da King’s League Brazil para transmissões ao vivo, análises e bastidores. Twitch: Outra opção para assistir aos jogos é pelo canal oficial no Twitch, onde os comentários ao vivo e interações com a comunidade enriquecem a experiência.

Além disso, a programação completa, com datas e horários de cada partida, está disponível no site oficial da King’s League Brazil. Basta acessar kingsleague.pro/pt/brazil/noticias/tudo-sobre-a-primeira-rodada-e-os-confrontos-da-kings-league-brazil para conferir todos os detalhes.

Dicas para Não Perder Nenhum Lance

Inscreva-se e Ative as Notificações: Garanta que você está inscrito nos canais oficiais do YouTube e Twitch para receber alertas quando a transmissão começar.

Garanta que você está inscrito nos canais oficiais do YouTube e Twitch para receber alertas quando a transmissão começar. Acompanhe as Redes Sociais: Siga as páginas oficiais da King’s League Brazil nas redes sociais para atualizações em tempo real, curiosidades e destaques dos jogos.

Siga as páginas oficiais da King’s League Brazil nas redes sociais para atualizações em tempo real, curiosidades e destaques dos jogos. Verifique a Programação: Consulte o site oficial para confirmar os horários e possíveis mudanças na programação.

Conclusão

Com transmissões ao vivo pelo YouTube e Twitch, a King’s League Brazil proporciona uma experiência completa para os fãs. Seja torcendo pelo Loud SC, FC Real Elite, Dendele, Capim ou Nyvelados, agora você sabe onde assistir a cada partida e ficar por dentro de todos os detalhes desta competição inovadora. Prepare a pipoca, conecte-se e desfrute de cada lance!

Para mais informações sobre a King’s League Brazil e atualizações sobre a competição, visite o site oficial e siga as redes sociais da organização. Boa partida!

Podpah e Furia Criam Canal para Transmitir a Kings League Brasil

O cenário esportivo brasileiro acaba de ganhar um novo espaço para transmissões inovadoras. A Furia, uma das principais organizações de e-Sports do país, e o Podpah, um dos maiores podcasts do Brasil, anunciaram a criação do canal MadHouse TV, que terá como um de seus grandes atrativos a transmissão da Kings League Brasil.

O Que Aconteceu?

A parceria entre Furia e Podpah resultou na criação da MadHouse TV, um novo canal que transmitirá eventos esportivos e de e-Sports. A primeira grande atração será a Kings League Brasil, versão nacional da liga de futebol de 7 criada por Gerard Piqué, que estreia ainda neste mês de março.

A Furia, que já é uma das equipes participantes da Kings League Brasil, tem como presidente Neymar, ao lado de Cris Guedes, seu amigo de infância. Agora, com o apoio do Podpah, a competição ganha ainda mais força e visibilidade no Brasil.

O Que é a Kings League Brasil?

A Kings League Brasil segue o formato da liga original, realizada na Espanha, trazendo regras inovadoras para o futebol de 7, como:

Cartas especiais que podem mudar o rumo do jogo.

que podem mudar o rumo do jogo. Pênaltis no estilo hóquei , com o jogador avançando até o gol.

, com o jogador avançando até o gol. Tempos reduzidos e jogo mais dinâmico.

A competição já conquistou grande popularidade na Europa e promete ser um sucesso no Brasil, especialmente com nomes como Neymar envolvidos no projeto.

Declarações dos Criadores

Pedro Lopes, diretor de marketing da Furia, celebrou a parceria:

“Desde o começo da Kings League, a comunidade abraçou a ideia, e os números de audiência mostram isso. Agora, com o Podpah como parceiro, temos convicção de que faremos uma das maiores parcerias da história.”

Já Victor Assis, CEO do Podpah, destacou a força da união entre as duas marcas:

“A criação da MadHouse TV é a junção de dois gigantes da internet. Representamos um público engajado, que se sente parte de uma cultura e de uma comunidade.”

Onde Assistir?

Os jogos da Kings League Brasil serão transmitidos gratuitamente no novo canal MadHouse TV, além de plataformas como YouTube e Twitch.

Com essa parceria, a Kings League Brasil promete ser um espetáculo de entretenimento e esporte, levando um novo formato de futebol a milhões de fãs brasileiros.

