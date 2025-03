Prefeitura de Sorocaba instala estruturas com bancos e deque para a prática da pesca esportiva em trecho do Rio Sorocaba – Agência de Notícias

Para proporcionar mais conforto aos usuários da prática de pesca esportiva, a Prefeitura, por meio do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) Sorocaba, instalou estruturas com bancos e deques em trecho urbano do Rio Sorocaba, entre a ponte do Pinga-Pinga e o deque do Parque das Águas.

A prática da pesca esportiva é permitida segundo as instruções normativas nº 25 e nº 26, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O pescador amador pode pescar, somente no trecho autorizado, desde que utilize vara, linha e anzol simples (preferencialmente sem a fisga), carretilha e molinete.

A instalação das estruturas, além de oferecer conforto aos praticantes, ajuda a sinalizar os locais onde a pesca é permitida, evitando que aconteça em locais onde há restrições impostas pela legislação.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, pelo e-mail: sema@sorocaba.sp.gov.br ou pelo telefone (15) 3219-2280.