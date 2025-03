Cerrado x São José ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (30/03)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Cerrado x São José HOJE (30) as 17 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Cerrado x São José: Prognóstico e Palpites para a LBF 30/03/2025

No domingo, 30 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília), Cerrado e São José se enfrentam em uma importante partida pela temporada regular da Liga de Basquete Feminino (LBF). Ambas as equipes estão em busca de uma vaga no G4 da competição, o que promete um jogo de grande intensidade no Ginásio da ASCEB, em Brasília.

Análise da Temporada de Cerrado e São José

O Cerrado entra em quadra buscando a reabilitação. Com um desempenho irregular, a equipe tem 1 vitória e 3 derrotas na temporada, ocupando a sexta colocação do torneio. A única vitória foi sobre o Maringá (80 a 75), mas na última rodada, o Cerrado foi derrotado pelo Sodiê Mesquita por 66 a 62.

Por outro lado, o São José apresenta uma campanha mais equilibrada, com 2 vitórias e 2 derrotas, ocupando a quinta posição na classificação. A equipe do Vale do Paraíba foi derrotada pelo Sampaio na última rodada por 79 a 57, interrompendo uma sequência de vitórias. No entanto, o time venceu Campinas (65 a 61) e Sodiê Mesquita (67 a 61) nas rodadas anteriores.

Palpites para Cerrado x São José

Acima de 122.5 pontos (@1.59 na 22Bet): O jogo entre Cerrado e São José tende a ser de muitos pontos, considerando a média de pontos das equipes na temporada. A expectativa é que o total de pontos ultrapasse os 122.5, o que torna essa aposta uma boa opção para quem busca uma aposta mais segura. Vitória São José (@1.80 na 22Bet): Apesar de atuar fora de casa, o São José tem mostrado um futebol mais consistente e é favorito para vencer. Acredita-se que a equipe visitante tem mais chances de sair com os três pontos. Handicap +6.5 São José (@1.15 na 22Bet): Para quem busca uma aposta mais confiável, o handicap +6.5 para o São José oferece uma boa oportunidade. Mesmo em um confronto equilibrado, a equipe do Vale do Paraíba tem uma vantagem técnica. Acima de 130.5 pontos (@2.40 na 22Bet): Para os apostadores que buscam uma opção mais arriscada e com maior retorno, a linha de totais acima de 130.5 pontos promete boas chances de lucro. Com o estilo de jogo das duas equipes, a partida tem tudo para ser de muitos pontos.

Onde Assistir

O jogo entre Cerrado e São José será transmitido ao vivo pela Live Basketball BR e TV Brasil. Fique atento à cobertura ao vivo para não perder nenhum lance da partida.

Conclusão

O confronto entre Cerrado e São José é crucial para ambas as equipes, que buscam melhorar suas posições na tabela e garantir uma vaga no G4 da LBF. Com um prognóstico favorável ao São José, as apostas de vitória do time visitante e totais acima de 122.5 pontos são opções interessantes para os apostadores. Fique de olho nas odds e nas estratégias para garantir boas apostas nesta emocionante partida de basquete feminino.