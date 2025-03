Marcha conscientiza sobre endometriose em Boa Vista

Foto: Reprodução/Instagram/@aendoeeu



Mais uma edição da Marcha Mundial pela Conscientização da Endometriose será realizada em Boa Vista neste sábado, 29, na praça do Centro Cívico, a partir das 9h. O evento acontece simultaneamente em mais de 75 países. O movimento busca alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da doença que afeta milhares de meninas e mulheres.

Em 2025, a marcha celebra o terceiro ano do dia 13 de março como data oficial como dia de luta contra e endometriose, uma das reivindicações da Endomarcha Time Brasil, com a sanção da lei em 2022.

A doença afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva e pode causar dores intensas, dificuldades para engravidar e impacto na qualidade de vida.

A professora Hstéffany Muniz, por exemplo, foi diagnosticada com endometriose em 2024 após muito tempo procurando por uma resposta. Hoje, mesmo com o tratamento, a doença ainda interfere diretamente na produtividade e na qualidade de vida.

“A doença afeta muito a nossa qualidade de vida por conta das dores. Antes mesmo do período menstrual, as dores já iniciam. Não começa só com a cólica. Muitas mulheres, assim como eu, sentem dores, por exemplo, no nervo ciático, antes mesmo da menstruação”, contou.

Tratamento

Agora, ela se prepara para fazer uma cirurgia, no entanto, só conseguiu o tratamento adequado na rede particular. Ela questiona o preparo dos profissionais da saúde pública de Roraima em relação à doença.

“Durante muito tempo eu tomei medicações, eu fiquei sem respostas, porque essas pessoas não tinham o conhecimento. Então que esse tratamento chegue aos postos de saúde, ele chegue ao SUS, porque todo o meu tratamento hoje é feito particular”, relatou.

Segundo a capitã nacional da Endomarcha, Caroline Salazar, a maior missão da Endomarcha é reivindicar a modernização do ensino acadêmico para que a cirurgia curativa um dia possa ser ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A ideia é reforçada pela coordenadora estadual do movimento em Roraima, Lenir Rodrigues. “É necessário que nossa luta não pare e que a gente possa continuar no enfrentamento para que as pessoas tenham acesso a esse tratamento de forma gratuita”, disse.

Mais informações sobre a Endomarcha estão disponíveis no Instagram @aendoeeu.

O que é a endometriose

A endometriose é uma doença crônica em que o tecido que normalmente reveste o útero (endométrio) cresce fora dele, como nos ovários, trompas de falópio e até outros órgãos da região pélvica.

Esse tecido reage ao ciclo menstrual, como se estivesse dentro do útero: ele engrossa, se rompe e sangra. Fora do útero, esse sangue não tem por onde sair, causando inflamação e dores intensas.

Os sintomas mais comuns são cólicas menstruais fortes, dor durante relações sexuais, dificuldade para engravidar e outros desconfortos intestinais ou urinários, dependendo de onde o tecido estiver.

Embora não tenha cura definitiva, a endometriose pode ser controlada. O tratamento varia de remédios para dor até cirurgias para remover o tecido.

Fonte: Da Redação com informações da Rádio 93FM