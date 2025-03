Patrulha Maria da Penha de Boa Vista recebe doações de absorventes para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade social

Entrega de absorventes à Patrulha Maria da Penha – Foto: Jonathas Oliveira/Semuc/PMBV



A solidariedade é o fio invisível que conecta as pessoas. Recentemente, durante o show beneficente “Dona”, da cantora Kárisse Blos, no Teatro Municipal de Boa Vista, uma campanha arrecadou absorventes para doar à Patrulha Maria da Penha, que acompanha mulheres vítimas de violência doméstica. O evento foi um sucesso e as entregas ocorreram nesta quinta-feira, 27, na sede do grupamento, localizada no bairro Caranã.

Os absorventes vão garantir mais dignidade menstrual às mulheres atendidas na Sala Lilás, espaço de acolhimento especializado onde as vítimas têm acesso à assistência social, acompanhamento psicológico, dentre outros serviços da Prefeitura de Boa Vista. A coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jessyka Pereira, parabenizou a iniciativa.

“A produção e a cantora demonstraram interesse em colaborar e recebemos essas doações com muita gratidão. É um momento especial, pois esses absorventes serão destinados às mulheres que enfrentam vulnerabilidades e são atendidas pela equipe da Sala Lilás. Tanto as mulheres da zona rural quanto as da área urbana que precisam de apoio serão beneficiadas”, explicou.

A campanha destacou a importância da solidariedade e do apoio coletivo, mostrando que, por meio de pequenas atitudes, é possível transformar realidades e promover igualdade e respeito para todas as mulheres. Conforme a cantora Kárisse Blos, o espetáculo serviu para contar histórias reais, sendo que a Patrulha Maria da Penha é uma referência no acompanhamento dessas histórias.

“Entregar esses absorventes após o espetáculo me dá a sensação de missão cumprida como cidadã. É uma honra, mesmo que minimamente, fazer parte de algo muito maior do que o que realizamos no show. Cada item vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, com certeza”, concluiu a cantora.

Apoio e proteção às vítimas de violência

A Patrulha Maria da Penha (PMP) fiscaliza medidas protetivas de violência doméstica, oferecendo assim acompanhamento contínuo na área urbana quanto na zona rural. Desse modo, desde 2016, já atendeu mais de 11.500 mulheres e cerca de 57.800 visitas. Além disso, a patrulha efetivou 260 prisões, sendo 72 delas em 2024.

Fonte: Da Redação