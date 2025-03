Preston North End x Aston Villa ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês FA CUP, HOJE (30/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Preston North End x Aston Villa acontece hoje, HOJE (30) às 13h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Preston ue tentará a vitória em seu território.

Preston North End x Aston Villa: Análise da Final da FA Cup 2025

O duelo entre Preston North End e Aston Villa promete ser uma das grandes atrações da FA Cup 2025. O jogo será realizado no estádio Deepdale, em Preston, neste domingo, 30 de março, às 13h30 (horário do Reino Unido). A partida marca a disputa das quartas de final da competição e será uma oportunidade única para o Preston, único time da Championship ainda na disputa, enfrentar o Aston Villa, um dos favoritos da Premier League.

Como Chegam as Equipes

O Preston North End vem de uma grande vitória sobre o Burnley nas oitavas de final, com um impressionante 3-0, mostrando que estão prontos para surpreender. Com uma defesa sólida e um ataque eficiente, a equipe busca continuar sua boa campanha na FA Cup, onde já eliminou times como Charlton Athletic e Wycombe Wanderers.

Por outro lado, o Aston Villa, sob o comando de Unai Emery, chega com grande favoritismo, tendo eliminado equipes da Premier League, como West Ham e Tottenham, nas rodadas anteriores. Além disso, o Villa segue na disputa por um histórico título duplo, tanto na FA Cup quanto na Liga Europa, o que aumenta as expectativas para a equipe.

Análise do Jogo

A expectativa é de um confronto equilibrado, mas com o Aston Villa entrando em campo com uma vantagem considerável em termos de qualidade de elenco. O Preston, por sua vez, jogará em casa e tem a motivação de chegar às semifinais da FA Cup pela primeira vez desde 1966. No entanto, a equipe enfrenta alguns desafios, como a ausência de jogadores importantes devido a lesões e suspensões.

O Aston Villa, por sua vez, conta com jogadores de peso como Marco Asensio, que se destacou na vitória sobre o Cardiff City, e Ollie Watkins, que é uma peça chave no ataque da equipe. A experiência de Emery, que já conquistou diversos títulos europeus, será fundamental para guiar a equipe em busca de mais uma vitória.

Escalações Possíveis

Preston North End:

Formação: 5-2-1-2

Provável time: Woodman; Storey, Gibson, Lindsay, Bauer, Brady; Whiteman, Frokjaer-Jensen; Thordarson; Keane, Osmajic

Aston Villa:

Formação: 4-2-3-1

Provável time: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; McGinn, Tielemans; Asensio, Rogers, Rashford; Watkins

Previsão do Jogo

Apesar da grande luta do Preston e do apoio de sua torcida em Deepdale, o Aston Villa, com sua força e experiência, deve prevalecer. A previsão é de uma vitória do Aston Villa por 2-0, com a equipe de Unai Emery quebrando a resistência do Preston ao longo da partida.

Expectativas

O Preston North End, com suas limitações e a ausência de peças importantes, provavelmente terá dificuldades em segurar o Aston Villa. A falta de alguns jogadores-chave pode ser um grande obstáculo para a equipe de Paul Heckingbottom, que vai precisar de uma performance quase perfeita para avançar para as semifinais da FA Cup.

Por outro lado, o Aston Villa, apesar de estar focado em outras competições, entra com um elenco praticamente completo e com moral alta, após uma série de vitórias em várias frentes.

Conclusão

Com as duas equipes em situações diferentes, a expectativa é de um jogo de muita emoção, mas com o Aston Villa sendo o favorito para sair com a vitória. Preston North End, por sua vez, buscará surpreender e mostrar que é possível desafiar os gigantes da Premier League.

Se você é fã de futebol e está acompanhando a FA Cup, esse é um jogo que promete muitas emoções!

ONDE ASSISTIR

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a FA CUP NA ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+