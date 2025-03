Vigilância sanitária realiza inspeção em consultório de médica investigada no caso da morte de defensora pública

Foto: Polícia Civil



A PCRR (Polícia Civil de Roraima) acompanhou na tarde desta sexta-feira, 28, uma inspeção realizada pelas vigilâncias sanitárias Estadual e Municipal no consultório de uma médica investigada no caso da morte da defensora pública Geana Aline de Souza, de 39 anos. A delegada Jéssica Muniz, responsável pela investigação, coordenou a ação.

A defensora faleceu no dia 25 de março devido a uma infecção generalizada. A morte ocorreu uma semana após a tentativa de inserção de um DIU (Dispositivo Intrauterino), realizado no dia 18 de março, pela médica M.S.G.V.

Desde então, a Polícia Civil investiga o caso, tendo como principal linha de apuração a eventual prática de homicídio culposo majorado. Policiais apuram possível negligência, imperícia ou imprudência no procedimento.

Inspeção verifica biossegurança em consultório

De acordo com a delegada, a inspeção no consultório teve o objetivo de verificar as condições de biossegurança dos equipamentos utilizados no procedimento.

“Foi requisitada a presença da vigilância sanitária do Estado e do Município para realizar essa análise técnica, e a Polícia Civil acompanhou a diligência no local”, explicou.

Conforme a delegada, as investigações e oitivas com as pessoas envolvidas estão sendo realizadas, incluindo o interrogatório da médica responsável pelo procedimento. Além disso, a Civil já realizou diversas diligências buscando elucidar os fatos.

“No momento, aguardamos a conclusão do laudo pericial do material biológico da vítima, realizado pelo Instituto de Medicina Legal, para darmos continuidade aos trabalhos, concluir as investigações e encaminhar o caso ao Ministério Público e à Justiça”, disse a delegada.

Jéssica Muniz destacou ainda que a Polícia Civil segue atuando de forma rigorosa para esclarecer os fatos de forma técnica. E, assim, garantir que todas as medidas legais cabíveis sejam adotadas.

Fonte: Da Redação