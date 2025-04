Avó e marido são presos por estuprar netos de 4 e 8 anos em Boa Vista

Posted on

O mês de setembro está indo embora e Agendão chega com programação cultural diversa, com atrações que vão de shows musicais a espetáculos teatrais. O cantor Oswaldo Montenegro se apresenta em Campo Grande, no Palácio Popular da Cultura, com sua turnê comemorativa de 50 anos de carreira. Outro destaque é o Festival Mais Cultura da […]