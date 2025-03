Governo de MS lança mais R$ 180,8 milhões em obras de infraestrutura rodoviária e urbana – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul segue promovendo avanços significativos na infraestrutura e no desenvolvimento econômico com o lançamento de quatro novas licitações, que somam cerca de R$ 180,8 milhões em investimentos para obras de rodovias e infraestrutura urbana.

Os recursos serão aplicados em projetos essenciais de implantação, pavimentação, restauração e drenagem, fortalecendo a mobilidade e a infraestrutura dos municípios de Três Lagoas, Inocência, Amambai, Selvíria e Jardim.

Uma das obras contempladas é a restauração do pavimento da rodovia MS-377, no trecho entre a MS-320 e a MS-112/MS-316, abrangendo os municípios de Três Lagoas e Inocência. A obra, com extensão de 48,2 km, receberá um investimento de R$ 24.240.196,68, e a licitação será aberta no dia 16 de abril.

Em Amambai, está prevista a implantação e pavimentação do primeiro lote da rodovia MS-289, incluindo obras de arte especial e controle de erosão, no trecho entre a MS-180 e a MS-156(A). O subtrecho, que compreende 32,34 km, receberá R$ 106.108.606,66 em investimentos. A abertura da licitação está marcada para o dia 22 de abril.

No município de Selvíria, a rodovia MS-444 também passará por obras de implantação e pavimentação asfáltica no trecho entre a MS-112 e a BR-158, totalizando 17,06 km. O investimento estimado é de R$ 39.970.128,55, e a abertura da licitação ocorrerá no dia 22 de abril, às 10h.

Já no município de Jardim, será realizada a pavimentação e restauração asfáltica, além da drenagem de águas pluviais em diversas ruas do bairro Parque Industrial. A iniciativa, que visa melhorar a infraestrutura urbana da região e fortalecer o setor produtivo local, conta com um investimento de R$ 10.500.738,00 e tem licitação programada para ser aberta no dia 16 de abril, às 10h.

O governador Eduardo Riedel ressaltou o impacto dessas obras para o desenvolvimento do Estado. “Nosso compromisso é levar infraestrutura de qualidade para todos os municípios, promovendo crescimento econômico, melhorando a logística e garantindo mais segurança para quem vive e trabalha em Mato Grosso do Sul. Esses investimentos são fundamentais para impulsionar a competitividade do Estado e fortalecer a nossa economia”, destacou.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, também enfatizou a importância dos investimentos para o Estado. “As melhorias na infraestrutura refletem diretamente no crescimento econômico e na qualidade de vida da população. Estamos investindo fortemente na malha viária e na infraestrutura urbana para garantir um Mato Grosso do Sul mais desenvolvido e competitivo”, afirmou.

As licitações são realizadas de forma eletrônica, e os editais estão disponíveis nos sites da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e do Governo Federal. Os investimentos fazem parte da estratégia do Estado para fomentar o desenvolvimento regional e ampliar a infraestrutura, beneficiando diretamente os sul-mato-grossenses.

Luciana Bomfim, Comunicação Seilog/Agesul

Foto de capa: Saul Schramm/Secom/Arquivo

Interna: Chico Ribeiro/Arquivo