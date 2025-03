Prefeitura convoca candidatos para nova fase do concurso da Guarda Civil Metropolitana

30/03/2025 |

15:00 |

777

A Prefeitura de João Pessoa divulgou, neste domingo (30), o edital de convocação para a Investigação Social, que faz parte da 5ª fase do concurso da Guarda Civil Metropolitana. Os candidatos convocados devem realizar o envio da documentação exigida de forma online, até as 23h59 do dia 15 de abril, por meio da plataforma disponível em: app.joaopessoa.pb.gov.br/investigacaosocial. O edital completo com a lista de documentação pode ser acessado neste link.

Essa etapa, que integra a primeira fase do Curso de Formação, é de caráter eliminatório e tem como objetivo verificar se o candidato possui conduta compatível com o exercício da função pública. Os convocados são os que foram considerados aptos na Avaliação Psicológica, com resultado divulgado pela banca Idecan no dia 28 de fevereiro.

O secretário de Segurança Urbana e Cidadania da Capital, Dudu Soares, explicou sobre a importância desta fase. “Publicamos no Diário Oficial da Prefeitura de João Pessoa a convocação dos concursados para apresentarem a documentação e certidões para conclusão da quinta fase, que é a de Investigação Social. E recebemos essa fase como uma das mais importantes, porque é o momento de analisar o histórico daqueles que pretendem fazer parte dessa corporação tão importante para a nossa cidade”, destacou.

A documentação deverá ser acompanhada do preenchimento do formulário de avaliação da conduta, reputação e idoneidade. A análise será realizada com base nas informações prestadas e nos documentos apresentados. O não cumprimento das exigências no prazo estabelecido pode resultar na desclassificação do candidato.

Após a Investigação Social, os aprovados seguem para o Curso de Formação, de caráter eliminatório e classificatório, voltado à capacitação teórica e prática dos futuros agentes.

O concurso público da Guarda Civil Metropolitana oferece 200 vagas. A prova objetiva foi realizada no dia 3 de março de 2024, com mais de 10 mil inscritos.